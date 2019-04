El preu de la gasolina i del gasoil es dispara coincidint amb l'arribada de la Setmana Santa

El preu de la gasolina ha prosseguit la seva escalada i ha superat la cota dels 1,30 euros per primera vegada des de mitjan novembre passat, i coincidint amb l'inici de la Setmana Santa, quan es preveuen 15,5 milions de desplaçaments per carretera a tot l'Estat. En concret, el preu mitjà del litre de gasolina ha encadenat aquesta setmana la seva tretzena pujada consecutiva, després de repuntar un 1,23%, per situar-se en els 1,307 euros, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea.

Per la seva banda, el litre de gasoil ha tornat a reprendre les pujades, després de tallar fa dues setmanes la tendència alcista que registrava des de començament de gener, i ha pujat un 0,32%, amb un preu d'1,232 euros el litre.

Tots dos carburants van iniciar a principi d'any una tendència alcista amb la qual trencaven una espiral a la baixa que havia portat a un abaratiment del 13% en el cas de la gasolina, i de més del 12% per al gasoil, des dels màxims a què van arribar el mes d'octubre.

L'1 de gener va entrar en vigor l'anomenat tipus especial únic, la nova fiscalitat que grava el consum d'hidrocarburs i que va ser regulada per l'anterior Govern del PP en els PGE del 2018, que ha provocat una pujada dels preus de venda al públic de la gasolina i el gasoil de 10 i 22 cèntims per litre, respectivament, segons dades de la CNMC.