El Govern català crea la Finestreta Brexit per assessorar les empreses del país que comercialitzen al Regne Unit

El departament d'Empresa i Coneixement, a través d'ACCIÓ –l'agència per a la competitivitat de l'empresa–, ha posat en marxa un pla d'actuacions per orientar les empreses catalanes que actualment exporten, importen o tenen una filial al Regne Unit amb motiu de la sortida d'aquest país de la Unió Europea. Es tracta de la Finestreta Brexit, que té per objectiu assessorar el teixit empresarial català perquè prepari plans de contingència.



En aquest sentit, la Finestreta Brexit preveu diverses actuacions, en primer lloc per sensibilitzar l'empresa catalana de la necessitat de preparar-se per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea i, en segon lloc, perquè elaborin plans d'actuacions en àmbits com la fiscalitat i les duanes, la logística, l'organització interna, el seu model de negoci i el marc regulatori, financer i legal.



Actualment 3.374 empreses catalanes exporten al Regne Unit –el cinquè soci comercial de Catalunya– per un valor de 3.900 milions d'euros, mentre que les importacions se situen en els 2.800 milions d'euros. Destaquen les vendes de Catalunya al Regne Unit en els sectors de l'automoció, els aparells i material elèctric i el plàstic i manufactures. D'altra banda, hi ha 461 filials d'empreses catalanes en aquest país. Per elaborar els serveis que s'ofereixen a les empreses en el marc de la Finestreta Brexit, ACCIÓ ha analitzat les implicacions més directes que pot suposar el Brexit per a les empreses, com les duanes, la logística i el marc regulatori.