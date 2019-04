L'empresariat del Bages alerta de «l'elevat cost» del Brexit per a les firmes exportadores

El sector empresarial del Bages està convençut que el divorci geopolític tindrà un cost elevat per a l'economia de la regió central. No creuen que el Brexit comporti pèrdues de llocs de treball, però hauran d'assumir noves inversions que els faran perdre competitivitat. En una economia global, i entrellaçada, les grans decisions polítiques tenen conseqüències a totes les escales i lluny del lloc on es prenen, i per aquest motiu les empreses de la comarca que exporten al Regne Unit estan movent fitxa davant el gran interrogant: quan i com es produirà el Brexit.



Les firmes bagenques estan demostrant estar més preparades que la mateixa primera ministra Theresa May. Davant la tragicomèdia shakesperiana protagonitzada pels polítics britànics, i la impossibilitat d'arribar a acords, ja hi ha empreses que han preparat plans de contingència per saber en què hauran d'invertir un cop es faci efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Tenen clar, però, que és una partida que tots perdran. L'empresa d'enginyeria manresana Deima, instal·lada al polígon de Bufalvent, es nodreix principalment del servei que ofereix al sector automobilístic del Regne Unit. El gerent, Jordi López, espera que s'imposi el sentit comú en el laberint del Brexit i que la pèrdua de competitivitat amb les noves taxes a l'hora d'exportar els productes no els desbanqui a l'hora de competir amb altres companyies instal·lades en sòl anglosaxó.

L'automoció, el més afectat



«Hi hauria d'haver aranzels molt elevats perquè deixéssim de ser competitius. Treballem des de fa més de 15 anys per Magna [una important multinacional del sector de l'automòbil], per a dues plantes del Regne Unit, i també de Rússia. Fins ara hem desbancat proveïdors anglesos per la tecnologia que desenvolupem i els costos», destaca el gerent de Deima. En tot cas, López té clar que el Brexit els perjudicarà perquè el Regne Unit és el seu principal mercat exportador i sap que haurà d'assumir uns costos que fins ara no eren previstos en els comptes de l'empresa.



El sector econòmic català preveu que el Brexit es noti especialment en el sector de l'automoció i del turisme. «La Catalunya Central no notarà els efectes sobre el sector turístic, ja que els visitants del nostre país van, principalment, a altres àrees. Però sí que tenim indústries de l'automoció i de logística que són les que principalment se'n ressentiran», destaca Esteve Pintó, president de la PIMEC Catalunya Central, la patronat de la petita i mitjana empresa.



No seran només les grans indústries de la regió central, sinó també les petites. «Nosaltres representem la mitjana i petita empresa, i també notaran els seus efectes perquè n'hi ha que presten servei a les gran firmes», afegeix Pintó. Per tant, els efectes econòmics s'estendran com una taca d'oli des de grans firmes fins al teixit empresarial més petit i de proximitat. «És molt aventurat dir que les conseqüències econòmiques del Brexit comportaran pèrdues de llocs de treball. Ara no es considera aquest escenari, però és clar que hi haurà una pèrdua de competitivitat», assegura.

Advertència a les petites empreses



El responsable de la PIMEC Catalunya Central creu que les petites i mitjanes empreses han d'estar especialment alerta del Brexit perquè disposen de menys recursos respecte de les grans. «Aquestes ja tenen tractes amb altres països i estan preparades, i fins i tot tenen departaments dedicats a resoldre qüestions d'exportació i importació amb països que no formen part del mercat únic europeu. Però hi ha empreses petites que no tenen àrees especialitzades en aquests temes. Ara, si importen o exporten al Regne Unit, hauran de tenir en compte els costos que això podria significar», avisa.



En un context més general, Pintó assegura que la incertesa actual comporta frenades d'inversions. L'únic factor positiu és que la regió central, i Catalunya en general, no perdrà gaire competitivitat davant altres mercats d'Europa perquè tots hauran de passar pel sedàs dels sobrecostos de comercialitzar amb el Regne Unit. Però Europa com a agent global sí que perdrà pistonada enfront d'altres actors –com els mercats asiàtics– que actualment ja assumeixen costos per comercialitzar als ter-ritoris de la UE.



Opina el mateix el responsable de l'àrea Internacional de la Cambra de Comerç de Manresa, Jaume Ferrer. «Les úniques empreses que en sortiran beneficiades seran les de duanes especialitzades en el Regne Unit, que tindran més clients. La resta, en sortiran perjudicades. Hi ha molts més aspectes a tenir en compte a part dels impostos. També hi haurà els costos derivats dels tràmits burocràtics i del temps de traslladar els productes. S'ha de veure com es regula la nova duana i les prohibicions que s'hi establiran», adverteix.



La Cambra de Comerç de Manresa va organitzar fa un mes una jornada sobre el Brexit per conscienciar les empreses de la regió central que es comencin a preparar. «Fins ara he notat certa despreocupació i l'objectiu de la jornada era que les empreses preparin un pla de contingència per saber a què s'hauran d'afrontar», assegura. Un consell que dona Ferrer a les firmes que es nodreixen del mercat britànic és que tinguin en compte alternatives pel que pugui passar en el futur. No només la Cambra de Comerç de Manresa està advertint els gerents de la Catalunya Central. Dijous va ser present a Manresa i Berga el director de l'oficina d'ACCIÓ (l'agència de la Generalitat per a la competitivitat a l'exterior) a Londres, Òscar Martí, per donar consells i resoldre dubtes a responsables empresarials de les comarques de la regió. Va atendre set firmes.

«Suposarà molts milers d'euros»



Thor Especialitats és una empresa multinacional (amb capital britànic) ubicada a Castellgalí que produeix i distribueix biocides, auxiliars del tèxtil i altres especialitats químiques. El conseller delegat, Albert Garcia, assegura que ja tenen elaborat un pla de contingència per saber com hauran de batallar, en l'àmbit mercantil, quan arribi el Brexit. Aquest full de ruta no és totalment fiable perquè encara falta saber a quin acord arribaran el Regne Unit i la UE. «Ens preocupa la incertesa», destaca.



«Fins ara no hi havia aranzels, i potser n'hi haurà. Hem de veure quina serà la nova legislació, perquè en una indústria química com la nostra ens podem gastar milers i milers d'euros en el registre dels productes», apunta. De fet, Garcia té, sobretot, preguntes davant la falta d'acords polítics. «A Europa s'ha fet un esforç molt gran, que ha suposat un cost, a l'hora de registrar productes i seguir la reglamentació, i la pregunta és si haurem de tornar a invertir diners en els registres», es lamenta.



El volum de les exportacions de Catalunya al Regne Unit suma 3.900 milions d'euros i actualment hi ha 3.374 empreses catalanes que hi exporten. És el país anglosaxó el cinquè soci comercial. Europa ha estat a punt de caure en l'abisme aquesta setmana d'un Brexit sense acord. Organismes com el Banc Central Europeu calculen que en aquest escenari la pèrdua d'ingressos a l'eurozona seria de 40.000 milions d'euros, pèrdues a les quals estarien exposades també empreses de la Catalunya Central. Per aquest motiu, el sector econòmic ha respirat alleujat amb la nova pròrroga, però desconfien del final.



L'acord segellat aquesta setmana preveu la participació del Regne Unit a les eleccions europees, però marxaria aquest mateix any de la UE.