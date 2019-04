Quan la ruïna és evitable

La ruïna colpeja sempre sense misericòrida. De vegades sense veure-la venir. D'altres, amb motius. Famílies que van avalar els seus fills perquè van comprar un habitatge i va arribar l'atur. Els impagaments i la implacable i posterior persecució del banc per cobrar. Negocis que al final no ho van ser per la crisi, la incompetència o la mala sort i que van arrossegar els seus propietaris. Comptes bloquejats per impagaments de la targeta de crèdit. Són situacions dramàtiques que es donen més sovint del que sembla. Fins no fa gaire, tenien molt mala sortida. Des del 2015 hi ha una via per fer-ho. Es tracta de la llei de segona oportunitat. Aquesta legislació permet exonerar particulars i autònoms del pagament del deute a creditors sempre que es demostri que prèviament han actuat amb bona fe i intentant un acord amb els esmentats creditors per ajornar el deute i fixar un calendari de pagament inferior a deu anys. Si no s'aconsegueix un pacte, poden sol·licitar un concurs de creditors i demanar davant el tribunal l'exoneració del deute. No hi ha judici ni el client ha d'anar a declarar. Ho expliquen al despatx d'advocats Repara tu Deuda, que s'han especialitzat en aquests ensurts.



Més de 3.000 catalans

L'esmentat despatx assegura que a Catalunya ja són 3.023 les persones que s'han acollit a aquesta llei. Es tracta del 40% dels 7.540 casos ocorreguts a tot Espanya. Així doncs, Catalunya és la comunitat autònoma on s'han registrat més casos, per davant de Madrid (966) i la Comunitat Valenciana (832). A països europeus com Itàlia, França o Alemanya, on existeixen mecanismes de segona oportunitat des de fa més de set anys, s'estan registrant entre 100.000 i 180.000 casos a l'any. Als tres Estats, no obstant, la quantitat de població és àmpliament superior a l'espa-nyola.

Repara tu Deuda explica que el procediment per acollir-se a la llei s'inicia amb la sol·licitud de nomenament d'un mediador concursal, el qual convoca els creditors i el deutor per tal d'aconseguir un acord extrajudicial de pagament. Si no hi ha un pacte, es tramita davant el jutjat competent un concurs consecutiu de creditors, que, en cas de complir-se els requisits legals, finalitzarà amb l'exoneració dels deutes i la cancel·lació d'aquests. Una de les condicions per accedir a aquest benefici és que la persona no tingui antecedents penals, que el deute sigui inferior a cinc milions d'euros i que no tingui concursos culpables anteriors.