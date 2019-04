Renfe cancel·larà 46 trens dimecres per la vaga a Adif

Renfe ha cancel·lat 46 trens dels inicialment programats per a aquest dimecres, 17 d'abril, per la vaga convocada a Adif per CCOO i el Sindicat de Circulació per a aquesta jornada, que coincideix amb l' 'operació sortida' de la Setmana Santa.

Del total de trens que es cancel·len per a aquest dia, 19 són trens AVE i Llarga Distància, i els 27 restants, de Mitja Distància (regionals), segons ha informat l'operadora.

Les circulacions suspeses representen al voltant del 5% de les programades habitualment per Renfe per a aquesta jornada, una de les de major mobilitat de viatgers l'any.

Els serveis mínims decretats davant d'aquestes convocatòries garanteixen el 95% dels serveis, segons assegura la companyia ferroviària.

En concret, CCOO ha convocat els treballadors d'Adif a secundar aquest dimecres una jornada de vaga en protesta pel retard que acumula l'aprovació definitiva del nou conveni col·lectiu de la companyia, acordat entre la direcció de la companyia titular i gestora de la xarxa ferroviària i els sindicats a finals del passat any.

En paral·lel, el Sindicat de Circulació ha cridat així mateix als 'controladors ferroviaris' a secundar aquest mateix dia una vaga, també per denunciar que "els treballadors d'Adif i Adif Alta Velocitat porten sense conveni col·lectiu des del 1 de gener" perquè "els Ministeris de Foment i Hisenda no han autoritzat el preacord que es va signar el 27 de desembre passat de 2018 ".

"Aquesta situació, que ja de per si genera una justificada inseguretat sobre les condicions de treball de qualsevol empleat, també comporta que s'hagin paralitzat les negociacions d'importants temes contemplats en l'acord de conveni com la reducció de jornada i mobilitat", indica aquesta formació.