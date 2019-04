La Comissió Europea «vigilarà» l'evolució del preu de l'oli d'oliva

La Comissió Europea vigilarà «amb atenció» l'evolució del preu de l'oli d'oliva en aquells països on ha caigut «significativament», tot i que considera que el sector travessa una situació «generalment estable» en l'àmbit comunitari i no creu que hi hagi «pertorbacions de mercat» en el conjunt de la UE. El comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan, va fer aquestes declaracions en la reunió que va tenir lloc ahir a Luxemburg amb els titulars del ram dels Vint i en la qual els socis van debatre l'estat dels principals mercats agrícoles.

El comissari va afirmar que «tot i la situació de mercat generalment estable» en aquest sector en conjunt, en comparació de l'any passat, els països europeus productors tenen «situacions molt diferents» en termes de producció i preus.

Concretament, Hogan va posar l'exemple d'Espanya, on la producció ha arribat a nivells «excepcionalment alts» i els preus «han disminuït significativament» des de l'inici de la campanya. En canvi, la producció en altres socis com Itàlia ha estat «molt menor» amb relació a l'exercici anterior, com a conseqüència de les males condicions meteorològiques i les plagues, fet que ha provocat uns preus elevats.

«Tot i que en l'àmbit de la UE no hi ha senyals particulars de pertorbacions de mercat, els meus serveis vigilaran amb atenció l'evolució dels preus en els Estats membres les pròximes setmanes», va traslladar l'irlandès als ministres durant la trobada, segons un document que contenia la seva intervenció distribuït per l'Executiu comunitari.