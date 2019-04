Quatre de cada 10 ampolles de vi venudes a Catalunya són de la DO catalana

La quota de mercat en volum dels vins tranquils amb denominació d'origen (DO) catalana a Catalunya s'ha incrementat en 2,7 punts percentuals, i ha passat del 36,04% el 2017 al 38,74% el 2018, segons les dades de l'informe Nielsen que va presentar ahir l'Institut Català de la Vinya i el Vi.

Aquesta xifra evidencia que gairebé quatre de cada deu ampolles de vi que es consumeixen a Catalunya són de denominació d'origen catalana, una tendència afavorida per l'augment del consum en hostaleria respecte als anys de la crisi econòmica i per l'expansió de DO com la Terra Alta, segona denominació després del Penedès.

El mercat de vi general a Catalunya va experimentar una davallada pel que fa al volum de litres, que cau un 2,68%, xifra que es compensa amb l'augment en el valor de les ampolles, que augmenta el 5,44%. La DO Empordà recupera vendes i se situa ja amb més de 820.000 litres i amb una quota de l'1,59% de les vendes de vins amb denominació. La davallada general del mercat del vi no s'ha notat en les vendes de vins de DO catalanes, malgrat que es confirma que l'augment respecte al 2017 és més gran quan es tracta de valor de les ampolles (+6,70%) que de volum de litres (+1,39%).