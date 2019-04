Android supera el 90% de quota en telèfons intel·ligents

La quota de mercat d'Android en el mercat dels telèfons intel·ligents ha superat el 90% el primer trimestre del 2019 després que s'incrementés en 4,8 punts, fet que contrasta amb el descens de 4,7 punts registrat per iOS, el sistema operatiu d'Apple, segons dades publicades per Kantar.

Concretament, la quota de mercat del sistema operatiu de Google ha tancat el trimestre al 90,9%, en comparació al 86,1% registrat els tres primers mesos del 2018. Per contra, la d'iOS ha passat del 13,6% de fa un any al 8,9% actual.

En els cinc grans mercats europeus (Alemanya, França, Espa-nya, Itàlia i el Regne Unit), Android representa el 79,3% de totes les vendes de telèfons intel·ligents gràcies, principalment, al fet que Samsung va mantenir un creixement constant i als importants guanys de Huawei i Xiaomi. Per la seva banda, iOS ha experimentat una caiguda de la seva quota de mercat de dos punts percentuals, fins al 20,1%.

Per fabricants de smartphones, Kantar destaca que Samsung ha tingut un bon començament d'any a Espanya, amb un creixement de la quota de mercat del 17,8% del primer trimestre del 2018 al 19,1% els tres primers mesos del 2019, gràcies, en part, al bon comportament del model Galaxy A7.

En aquest sentit, la firma destaca que la quota de Samsung en els cinc grans mercats europeus s'ha mantingut ferm l'últim trimestre, ajudat per un cert renaixement a Itàlia i Espanya. A més, afegeix que el llançament del seu vaixell insígnia, la sèrie Galaxy S10, també ha ajudat el fabricant a consolidar la seva posició de número 1 a Europa. La firma espera que les vendes es mantinguin estables fins ben entrat el proper trimestre.

Pel que fa a Apple, Kantar subratlla que l'iPhone XR ha estat «un gran èxit» per a la companyia aquest trimestre, ja que ha superat en vendes l'iPhone XS i l'iPhone XS Max a Europa i ha assolit el títol del model més venut al Regne Unit.

El decreixement d'Apple a Espanya no s'ha reflectit de la mateixa manera en els diferents mercats. La Xina, per exemple, ha vist com Apple només perd el 0,2% entre els dos trimestres del 2018 i el 2019, un país en el qual la companyia nord-americana ha experimentat una caiguda de preu del 2%. Kantar afirma que això pot haver contribuït a esmorteir la pressió competitiva d'Apple.