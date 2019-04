La francesa Sfam crearà 350 llocs de treball fixos a Barcelona

L'empresa francesa Sfam, especialitzada en assegurances per a mòbils i altres dispositius tecnològics, obrirà a Barcelona la seva primera gran seu al mercat internacional, que suposarà la contractació de 350 persones de forma indefinida.

La companyia ocuparà a final del 2019 quatre plantes de la torre Mapfre i invertirà entre un i dos milions d'euros a condicionar-les.

En un termini de dos anys, l'empresa també preveu l'obertura d'un centre d'atenció telefònica a Madrid que donarà feina a 50 persones més.

Segons va informar ahir Sfam, les 400 persones que s'incorporin a la firma a Espanya tindran contracte indefinit. Amb la seva arribada a Espanya, on ja oferia els seus serveis a través de FNAC i altres distribuïdors, Sfam preveu ampliar la seva cartera de clients a 600.000 i créixer un 300%, fins a arribar a un volum de negoci de 60 milions el 2019.

«La companyia aposta per Espanya i per Barcelona per al desenvolupament i creixement del seu negoci. Creiem que és un mercat estratègic al sector tecnològic i punt de trobada per a la innovació i l'excel·lència professional», afirma Sadri Fegaier, fundador i conseller delegat de Sfam.

La de Barcelona serà la primera gran seu internacional de l'empresa fora del territori francès, on és la seu europea, concretament a Romans-sur-Isère.