L'Eurocambra obliga empreses com Uber a garantir drets bàsics

El ple del Parlament Europeu va aprovar ahir la normativa que estén una sèrie de drets mínims laborals a treballadors amb contractes de molt curta durada o temps parcial, així com a ocupacions anomenades «no convencionals», com aquelles a demanda o de plataformes en línia com Uber i Deliveroo.

Els eurodiputats van donar el vistiplau, amb 466 vots a favor, 145 en contra i 37 abstencions, a l'acord preliminar amb els Estats membres, que ara tindran un termini de tres anys per aplicar les noves regles.

Concretament, la normativa obliga les empreses a informar els seus treballadors el primer dia com a norma general, i de forma excepcional durant els primer set dies, de les característiques fonamentals del contracte, entre les quals la descripció de les tasques, la data d'incorporació, la durada, el salari i l'horari.

Els treballadors a demanda tindran el dret a un mínim de predictibilitat en els seus horaris mitjançant l'establiment d'hores i dies «de referència» predeterminats.

A més, els treballadors podran rebutjar, sense conseqüències, treballs fora de l'horari de referència o a obtenir una compensació si no se'ls notifica a temps la cancel·lació d'un contracte.

A part d'això, els empresaris no podran prohibir, penalitzar o impedir als seus treballadors a demanda la signatura de contractes amb altres empreses, sempre que sigui fora de l'horari laboral que les dues parts han pactat per defecte.

Una altra de les novetats és que els períodes de prova no podran superar els sis mesos o, quan es tracti de contractes temporals, un període equivalent i proporcional a la seva durada. A més, si hi ha un nou contracte per al mateix lloc, aquest no podrà tornar a tenir un període de prova.

Aquestes normes, però, no afectaran els treballadors autònoms, per la qual cosa Deliveroo considera que els seus repartidors queden fora de l'aplicació de les normes.

L'empresa, a més, va afegir ahir en un comunicat que desitja oferir més seguretat als treballadors amb què col·labora, però «d'una manera que sigui compatible amb el treball flexible que els permeti tenir la llibertat de triar on i quan treballar».

El responsable de l'informe aprovat per l'Eurocambra és l'eurodiputat liberal espanyol Enrique Calvet, que va afirmar que la directiva és «el primer gran pas cap a l'aplicació del pilar europeu de drets socials».