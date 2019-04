Una trentena d'empreses participen en la segona Fira de l'Ocupació del Bages

La segona edició de la Fira de l'Ocupació del Bages ja té confirmada la presència de 30 empreses que hi buscaran nous professionals per a les seves plantilles. Així, s'assoleix l'objectiu d'incrementar l'oferta de llocs de treball respecte a la darrera edició de la fira, en què van participar un total de 23 empreses.

Entre les empreses participants n'hi ha de sectors molt diversos. Destaca la presència d'algunes de les principals empreses del territori, com ara la Fundació Althaia, Denso i ICL.

També hi ha una representació important del sector industrial, amb la Foneria Condals, Gestamp, Maxion Wheels i Vilardell Purtí, i del sector del comerç i serveis, com ara Kids&Us, Bonpreu, Decathlon i Deporvillage.

La fira podrà visitar-se el dia 25 d'abril, de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda al mateix espai de l'any passat, la fàbrica de l'Anònima de Manresa.

Durant tot el dia es faran activitats gratuïtes per a tots els participants, amb l'objectiu d'ajudar-los en el procés de recerca de feina i ensenyar-los eines per superar amb èxit els processos de selecció de les empreses.

Per exemple, hi haurà un punt de revisió de currículums exprés, una dinàmica de grup on s'ense-nyarà com afrontar una entrevista grupal i una activitat per practicar l'entrevista personal.



Més de 200 visitants el 2018

La fira s'adreça a persones desocupades o persones en actiu que vulguin canviar de feina, amb l'objectiu de posar-les en contacte amb empreses que busquen cobrir llocs de treball dins de les seves plantilles. En la darrera edició, va rebre prop de 200 visitants i s'hi van tancar alguns contractes de treball.

La fira és coorganitzada per la Cambra de Comerç de Manresa, en el marc del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), i l'Ajuntament de Manresa, com a part de les accions incloses en el programa Ocupació a la Indústria Local.