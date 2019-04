El 86,6% dels catalans té accés a Internet per banda ampla ultraràpida

El 86,6% de la població catalana té connexió a Internet a més de 100 megabites per segon (mbps), una potència més que suficient perquè una llar estàndard tregui el màxim profit de la xarxa amb banda ampla ultraràpida des de diversos dispositius connectats alhora.

És una de les conclusions de l'estudi sobre la cobertura de banda ampla a Espanya elaborat amb dades del juny del 2018 i fet públic ahir pel ministeri d'Economia i Empresa.

L'estudi estima que el 2020 el 92,3% de la població catalana tindrà connexió a Internet a més de 100 mbps. D'altra banda, aquest estudi indica que el 81% de la població espanyola té connexió a Internet a més de 100 mbps.



Més del 90%

De l'informe es dedueix que en un any el percentatge de cobertura a 100 mbps ha augmentat en cinc punts percentuals, i es preveu que el 2021 ho farà fins al 93,45%.

Pel que fa a la cobertura de 30 mbps (el doble, per exemple, del que es necessita per a l' streaming de Netflix amb un televisor 4K), la taxa de cobertura ja voreja el 85% i es preveu que per al 2020 arribi al 98%.

Per assolir aquest objectiu, s'han d'enllestir les obres en curs del Programa d'Extensió de Banda Ampla de Nova Generació (PEBA-NGA), que estableix unes obligacions de cobertura per als operadors de 4G i que l'any passat va suposar la concessió de 122, 67 milions d'euros en ajudes.

Per a aquest any s'han concedit 150 milions d'euros, amb els quals es preveu proporcionar cobertura de 100 Mbps a 2.190.000 persones que ara no en tenen, majoritàriament en zones rurals.

Les ajudes corresponents a la nova convocatòria, que es concediran en règim de competència competitiva, combinen 25 milions d'euros amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat i 125 milions d'euros que procedeixen de fons comunitaris FEDER.

L'objectiu del PEBA-NGA és accelerar l'extensió de xarxes amb capacitat d'accés superior a 100 Mbps en zones sense cobertura actual ni prevista en els pròxims tres anys, situades actualment en entorns rurals amb baixa densitat de població.

La taxa actual de cobertura més elevada es registra a Melilla (100%), Madrid (97,1%) i el País Basc (94,1%), i la més reduïda a Extremadura (55,6%), Galícia (61, 5%), Castella-la Manxa (64,4%) i Castella i Lleó (65,4%).

Pel que fa a la banda ampla a través de mòbils, la cobertura 4G ja arriba al 99,5%, sempre segons les dades d'Economia, que apunta, a més, que Espanya disposa de més de 43 milions d'accessos de fibra òptica fins a la llar (FTTH), fet que suposa la xarxa més extensa d'Europa i una taxa de cobertura del 77,4%.

L'informe elaborat pel ministeri d'Economia i Empresa està elaborat a partir de la informació continguda en els mapes de cobertura de tecnologia i velocitat elaborats per la Secretaria d'Estat per a l'Avanç Digital a partir de dades facilitades per més de 175 operadors.