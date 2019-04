Competència diu que la regulació del sector dels VTC és «injustificadament» restrictiva

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) considera que el reglament de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona que regula el sector dels VTC i que estableix una precontractació de 60 minuts és «injustificadament restrictiu, discrimina entre operadors i generarà greus perjudicis per als usuaris». El reglament va ser aprovat el 26 de febrer passat pel Consell Metropolità de l'AMB i és previst que rebi el vistiplau definitiu en les pròximes setmanes.

L'ACCO també assenyala que el text de l'AMB «introdueix restriccions i càrregues addicionals» a la prestació de serveis, que s'afegeixen a les normatives ja aprovades per la normativa estatal i catalana. Per tot plegat, demana que l'AMB no aprovi definitivament el text.

L'ACCO va publicar dimecres el seu informe de Regulació 39/2019, en el qual critica la normativa aprovada per l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB) perquè, entre d'altres, perjudica «greument» els usuaris i perquè «no està justificada en base a cap raó d'interès general o motiu legítim». A més, retreu que és «discriminatòria» perquè aquestes mesures no s'apliquen al taxi, tot i que també presti serveis en l'àmbit de la precontractació.

A part de considerar que restringeix la competència entre els dos sectors, Competència també assenyala que l'«altera» entre els mateixos operadors de VTC en l'aplicació de les normatives als descansos setmanals i horaris, entre d'altres, en funció del moment en què van obtenir l'autorització.

Sobre el registre de vehicles per als vehicles VTC indispensable perquè puguin prestar els serveis, l'ACCO opina que dificulta «encara més» poder prestar serveis urbans durant el període de transició de quatre anys que preveu el reglament aprovat per Foment, després del qual les comunitats autònomes podran determinar la ràtio de VTC per cada taxi.

El reglament de l'AMB preveu multes de 300 euros per a infraccions lleus, de 301 a 1.400 euros per a les greus, i fins a 6.000 euros per a les molt greus. L'aprovació inicial del reglament va tirar endavant amb els vots a favor de PSC, Entesa, CUP i Compromís i Acord per Torrelles, i l'abstenció de PDeCAT, ERC i Plataforma Ciutadana per Barberà. PP i Ciutadans hi van votar en contra.