Lagarde declararà com a testimoni per la sortida a borsa de Bankia el 8 de maig

La directora gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), Christine Lagarde, declararà com a testimoni el pròxim 8 de maig al judici per la sortida a borsa de Bankia, va informar ahir la secció quarta de la sala penal de l'Audiència Nacional. Lagarde donarà la seva versió sobre l'informe publicat el 2012 pel Fons respecte a la banca espanyola, molt crític amb Bankia. El tribunal cita també l'exdirectora adjunta del departament de Mercats Monetaris de l'FMI Ceylan Pazarbasioglu per a aquest mateix dia, jornada en què intervindrà també l'expresident de CaixaBank Isidre Fainé.