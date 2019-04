El telèfon plegable morirà abans de néixer?

Aquesta és la pregunta essencial sobre els telèfons plegables: poden sobreviure... plegant-se? La resposta sembla que és que no. Tingui en compte l'exemple del nou telèfon plegable de Samsung Electronics. Segons les primeres revisions, va deixar de funcionar en només dos dies. Aquest és un senyal ominós per a la indústria dels telèfons intel·ligents, que havia esperat que la tecnologia proporcionés el seu pròxim creixement accelerat.

S'espera que Samsung llanci el Galaxy Fold el 26 d'abril als EUA a un preu de 1.980 dòlars, aproximadament un terç més que l'iPhone més car. Quin és el truc del dispositiu? S'obre per mostrar una pantalla de 7,3 polzades, només una mica més petita que la tauleta iPad Mini d'Apple.

No obstant això, el periodista de Bloomberg News Mark Gurman va descobrir que els defectes van aparèixer ràpidament en l'extensa pantalla abans de fallar completament. Havia retirat una làmina de plàstic que s'assemblava a la capa protectora temporal que els usuaris solen treure del telèfon intel·ligent nou. Altres van tenir problemes similars. Posteriorment, Samsung va dir als revisors que la làmina estava destinada a ser permanent.

De qualsevol manera, sembla un defecte de disseny important. El punt obvi de comparació és el Samsung Galaxy Noti 7, milions del qual la companyia sud-coreana va haver de retirar el 2016 perquè les bateries sobtadament esclataven en flames. L'afer no va tenir cap impacte sostingut en el capital de Samsung.

Però si el problema amb el Galaxy Fold resulta que és generalitzat, les seves implicacions podrien ser més greus. No tant en l'àmbit financer, perquè la companyia només espera vendre un milió d'aquests telèfons aquest any, un rotund error en comparació dels 292 milions de telèfons intel·ligents que va vendre el 2018.

El risc més gran és que un llançament fallit d'un producte que no està del tot a punt contamina les ganes que tenen els consumidors per tots els telèfons plegables. Samsung i molts dels seus rivals han apostat pel nou factor de forma, si no provoquen una onada de noves compres, almenys els permeten augmentar els seus preus de mitjana.

Les vendes de telèfons intel·ligents han anat disminuint des del seu apogeu el 2016. Els consumidors estan cada vegada més satisfets amb els telèfons que ja tenen, per tant, els reemplacen amb menys freqüència. És per aquesta raó que les empreses van desenvolupar pantalles plegables: Huawei Technologies té el seu propi model de competència, mentre que Xiaomi Corp. i Motorola de Lenovo Group Ltd. també treballen en la tecnologia. Samsung és clarament l'actor més important. No només perquè és el venedor més gran de telèfons intel·ligents del món, sinó perquè a més ven la seva tecnologia a altres empreses com, ni més ni menys, Apple.

Segons algunes estimacions, en efecte, Samsung va obtenir més guanys proporcionant la pantalla de díodes orgànics d'emissió de llum de l'iPhone X que amb el seu propi Galaxy S8. Si Samsung s'apodera de la tecnologia de pantalles plegables, Apple podria fer-la servir en el futur iPhone.

Unes noves Google Glass

El malson de Samsung seria que el Galaxy Fold es convertís en un altre Google Glass. Les ulleres intel·ligents, que es van llançar l'any 2013, van demostrar que eren un fracàs absolut. La tecnologia no estava a punt i va treure les ganes de disposar d'ulleres de realitat augmentada durant anys.

Els telèfons plegables són diferents (tenen uns usos que són molt més obvis), però Samsung ha d'anar amb compte de no matar el mercat abans que comenci a funcionar.