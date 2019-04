El canvi climàtic ha agreujat la desigualtat econòmica

Un nou estudi de la Universitat de Stanford, als Estats Units, mostra que l'escalfament global ha augmentat la desigualtat econòmica des dels anys seixanta. Els canvis de temperatura causats per les creixents concentracions de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera de la Terra han enriquit països freds com Noruega i Suècia, i frenen el creixement econòmic a països càlids com l'Índia i Nigèria.

«Els nostres resultats mostren que la majoria dels països més pobres de la Terra són considerablement més pobres del que haurien estat sense l'escalfament global», afirma el científic del clima Noah Diffenbaugh, autor principal de l'estudi publicat ahir a Proceedings of the National Academy of Sciences.