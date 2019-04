La CGT de Manresa no es manifestarà a la ciutat pel Primer de Maig

La federació manresana de la CGT ha decidit no convocar una manifestació el proper 1 de maig. El sindicat diu haver pres aquesta decisió per «l'extrema politització del carrer, que considerem en gran part lluny de la lluita de classe, les campanyes electorals anteriors i posteriors al primer de maig d'aquest any i la prioritat de la majoria d'aquests col·lectius de fer servir els espais de lluita estrictament obrera per transformar-los en espais de lluita dirigits cap a la lluita patriòtica». Segons el sindicat, la seva renúncia a participar a les mobilitzacions a Manresa es resumeix en el fet que «la nostra lluita no és per a la creació d'un nou estat en qualsevol de les seves formes».

La CGT critica, en el comunicat en què fa saber la seva decisió, els «moviments que s'anomenen anticapitalistes», al costat dels quals s'ha manifestat en anteriors edicions del primer de maig, ja que «defensen i donen suport a partits polítics que donen suport a partits neoliberals que fan polítiques repressores cap a la nostra classe». La federació manresana se sumarà a la manifestació convocada per CGT a Barcelona.