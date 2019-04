Ordóñez coneixia els problemes de les caixes integrades a Bankia des del 2010

L'exgovernador del Banc d'España Miguel Ángel Fernández Ordóñez coneixia des de juliol del 2010 els problemes de solvència, liquiditat i rendibilitat de les caixes que van donar lloc a Bankia, segons un correu electrònic remès el 5 juliol del 2010 per l'inspector José Antonio Casaus als seus superiors. En el correu, el contingut íntegre del qual es va conèixer ahir, Casaus relata als superiors la reunió que havia mantingut aquell mateix dia amb Fernández Ordóñez, en la qual va advertir el governador dels problemes de les caixes que s'havien integrat a Bankia. El correu electrònic el van rebre el llavors director d'Inspecció del Banc d'España, Pedro González, l'excap del grup d'Inspecció del Banc d'Espanya en Caja Madrid Francisco Javier del Río, i Francisco Monzón, del departament de Supervisió. Casaus refuta el que va sostenir Ordóñez en la seva declaració com a testimoni a la secció quarta de la Sala penal el 25 de març, quan va assegurar que no havia rebut cap alerta dels seus inspectors sobre la situació de l'entitat fins al 2012.