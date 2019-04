El preu del petroli es dispara pel bloqueig dels EUA a Iran i el malestar de la Xina

El preu de barril de petroli de qualitat Brent, de referència per a Europa, arribava a cotitzar ahir a 74,70 dòlars, pels 74,04 del tancament de dilluns, el seu nivell més alt des de novembre del 2018 arran de la decisió dels EUA de posar fi a la moratòria de la qual gaudien vuit països en les seves compres de cru procedent d'Iran, fet que ha provocat el malestar de la Xina, un dels clients més importants del país persa. Des de dijous passat, el preu del barril de petroli Brent acumula una pujada de gairebé el 4%, que s'eleva a gairebé el 40% des de començament d'any, amb una revaloració de més de 20 dòlars el 2019.

En el cas del cru Texas, de referència per als EUA, el preu del bar-ril pujava a 66,31 dòlars, el nivell més alt des del 31 d'octubre passat, i així es va revaloritzar el 3,6% des de dijous passat i el 46% des de començament d'any.

Els Estats Units van anunciar dilluns seva decisió de posar fi a les exempcions de les quals gaudien vuit països per importar lliurement petroli procedent d'Iran. D'aquesta manera, la Xina, l'Índia, Taiwan, Turquia, el Japó, Corea del Sud, Grècia i Itàlia hauran de sumar-se a partir de maig a l'embargament econòmic i petrolier aprovat per Washington.

Michael Pompeo va alertar tots els països que mantinguin llaços econòmics o petroliers amb Iran que «els riscos no faran que valguin la pena els possibles beneficis». Així mateix, els EUA va anunciar un acord amb Aràbia Saudita i la Unió dels Emirats Àrabs per «assegurar» que els mercats globals de petroli es mantenen subministrats de manera «adequada», segons va explicar la Casa Blanca en un comunicat. Així, els tres productors incrementaran el seu bombament per compensar les exportacions d'Iran.

Segons va especificar Pompeo en roda de premsa, els Estats Units i els seus aliats ja estan treballant «directament» amb els antics clients d'Iran per proporcionar-los el petroli que demanen. El secretari del Departament d'Estat va assegurar que el ple compliment de les sancions portarà a 10.000 milions de dòlars (8.888 milions d'euros) l'any els ingressos petroliers d'Iran, enfront dels 50.000 milions de dòlars (44.441 milions d'euros) anteriors. D'aquesta manera, l'administració Trump es va mostrar «determinada» a expandir la pressió econòmica sobre Teheran amb l'objectiu de «portar a zero» les exportacions de cru procedent d'Iran, i així es nega la principal font d'ingressos del país d'Orient Pròxim. El 5 de novembre, els Estats Units va eximir aquests vuit països de complir l'embargament a les exportacions de petroli d'Iran que van entrar en vigor aquell mateix dia per les seves «circumstàncies especials».



Aràbia Saudita, satisfeta

En aquest sentit, el Govern d'Aràbia Saudita va donar ahir la benvinguda i va expressar el seu «ple suport» a la decisió dels EUA perquè considera que el final de la moratòria representa un pas necessari per obligar el règim iranià a aturar les seves polítiques desestabilitzadores, així com el seu patrocini del terrorisme a tot el món.



Malestar de la Xina

La Xina, un dels principals compradors de petroli persa, ha expressat el seu malestar per l'enduriment del bloqueig estatunidenc a Iran, i assegura que mantindrà la seva cooperació amb el país dels aiatol·làs i condemna la decisió «unilateral» dels EUA d'imposar sancions. «Hem expressat la nostra ferma oposició a les sancions unilaterals dels EUA; les sancions unilaterals no han de convertir-se en un procediment», va indicar en roda de premsa el portaveu del ministeri d'Exteriors de la Xina, Geng Shuang.

D'aquesta manera, el representant xinès defensa la legitimitat de la col·laboració en matèria energètica entre la Xina i Iran i altres membres de la comunitat internacional. «És legítim i legal; ha de respectar-se i protegir-se», va advertir, i va instar els EUA a respectar els interessos de la Xina i abstenir-se d'adoptar decisions equivocades.



La resposta europea

El ministeri d'Afers Exteriors francès va assegurar ahir que el mecanisme financer Instex, posat en marxa juntament amb el Regne Unit i Alemanya perquè les empreses europees puguin mantenir les transaccions amb Iran després de les sancions dels Estats Units, progressa «de manera positiva».