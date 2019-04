La DO del Bages reitera que el futur de la viticultura a la comarca rau en la qualitat

La viticultura només tindrà futur al Bages si aposta per la qualitat. Aquesta és una de les idees que va remarcar Miquel Palau, enòleg del celler Abadal i vocal tècnic de la DO Pla de Bages, en la jornada Viabilitat de plantació de vinya al Bages, que va tenir lloc ahir al matí al complex cultural Cal Sitjes d'Artés.

Segons Palau, «no és rendible produir vi econòmic» al Bages perquè «ni la qualitat de la terra», que no és extraordinària, «ni la climatologia» són les més idònies per al conreu de la vinya. Tot i això, les propietats organolèptiques del raïm cultivat a la comarca són «excel·lents», per la qual cosa els cellers de la DO Pla de Bages poden oferir un producte amb valor afegit. «La vinicultura al Bages s'ha guanyat una credibilitat. Té bona imatge, i això és el que la fa rendible», assegura Palau.

Una de les claus perquè els vins de la DO Pla de Bages tinguin un lloc destacat al mercat és la diversificació de les varietats de raïm que els cellers utilitzen per produir vi, ja que permeten diferenciar el producte. En aquest sentit, Joan Soler, president de la DO Pla de Bages, va recordar l'èxit de la varietat picapoll, autòctona del Pla de Bages, i va animar els productors de la comarca que apostin per la diversificació.



Costos de producció

Una altra de les claus perquè la producció de vi a la comarca sigui sostenible econòmicament a llarg termini és l'eficiència dels processos productius. En la seva intervenció, Palau va fer una anàlisi detallada de les variables que els productors han de tenir en compte per minimitzar les despeses i maximitzar els ingressos.

Segons l'enòleg d'Abadal, un dels factors més importants que cal tenir en compte a l'hora de reduir costos és la mà d'obra, ja que suposa el 45% de les despeses anuals.

D'altra banda, Sílvia Güell, tècnica del Servei d'Ordenació Agrícola de la Generalitat, va destacar el bon moment de la viticultura a Catalunya, ja que la superfície total d'hectàrees de noves plantacions concedides va augmentar el 282% entre el 2016 i el 2018 (de 178 a 502).