La segona Fira de l'Ocupació del Bages gairebé dobla l'assistència

Si l'any passat van ser uns dos-cents els assistents a la primera Fira de l'Ocupació (llavors Jove) del Bages, ahir, en la segona convocatòria, el nombre es va elevar fins als 350, segons dades de l'organització, Cambra de Comerç de Manresa i el CIO de l'Ajuntament de la capital del Bages. Ja a primera hora del matí, la fàbrica de l'Ànonima de Manresa presentava un moviment notable de demandants de feina i representants de les trenta empreses que ahir van instal·lar-hi un estand amb les seves ofertes laborals.

L'objectiu de la fira, que oferia un centenar de llocs de treball, era posar en contacte oferta i demanda, una necessitat, segons la Cambra de Comerç, atès que tot i que encara hi ha un atur que sobrepassa de llarg l'estructural, les empreses tenen dificultats per cobrir determinats perfils professionals. Hi ha feina, però no tothom encaixa en els llocs cada vegada més específics requerits, sobretot, per la indústria de camí cap al 4.0. Així, tot i que ahir no s'havien facilitat dades sobre els resultats efectius de la jornada quant a contractacions, és de preveure que a la fira hi hagués més transferència de currículums de demandants a empreses que llocs vacants coberts.

Maxion Wheels, que ahir assistia per primer cop a la fira, buscava amb molt interès un tècnic de manteniment, una plaça «complicada» de cobrir, ja que és un perfil molt sol·licitat al sector, explicava el responsable de recursos humans de la planta manresana de la multinacional, Josep Maria Esquius. Amb tot, a mig matí ja havien recollit una dotzena de currículums. Uns estands més enllà, el director del mateix departament a Gestamp Metalbages esperava poder satisfer millor les expectatives ahir que en la primera edició, quan «hi havia poca gent i poc nivell de qualificació», explicava Miquel Galí. A Masats també necessitaven «dos enginyers», però l'experiència de l'edició anterior no els feia ser gaire optimistes, segons denotava l'explicació de Roger Lladó, responsable de Relacions amb les Persones de l'empresa. Tanmateix, ahir, amb unes dates més favorables per la llu-nyania dels exàmens que en la primera edició, hi van assistir més alumnes de graus, alguns dels quals s'hi desplaçaven en grup amb els seus centres educatius. D'aquí a uns dies, l'organització facilitarà un balanç fiable de la relació oferta-demanda de la fira.

D'il·lusió, no en faltava. El surienc Carlos Sánchez, estudiant de 33 anys de grau mitjà d'excavació i sondatge a l'institut Mig Món de Súria i treballador d'una empresa de manteniment subcontratada per la mina bagenca, buscava una oportunitat estable a ICL. Elsa Colque, peruana de 28 anys resident a Manresa atreta pels estudis de màster d'enginyeria de mines de l'EPSEM, aprenia en un dels tallers organitzats durant la fira (als quals van assistir un centenar de persones) com elaborar un currículum. Ahir s'havia presentat a una desena d'empreses de la fira.

L'esdeveniment lluïa ahir al matí, tot i la pluja, per l'afluència d'assistents i d'empreses, algunes de les quals van haver de ser desplaçades a una sala annexa de la galeria central de la fàbrica per la manca d'espai. Un èxit de convocatòria que ja fa estudiar a l'organització emplaçaments més amplis per a properes edicions.