AMB LES GARROFES

L es conspiracions i la mala sort sembla que s'hagin alineat per tal d'avortar els diferents intents de les pimes per establir un marc legal que persegueixi la morositat. Si en ocasions anteriors van ser maniobres conduïdes pels lobbys de les grans empreses que van aconseguir tombar els articles dels projectes de llei que intentaven atacar aquesta lacra social, en aquesta ocasió ha estat el precipitat final de legislatura que ha fet decaure el projecte de «Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad». Hi havia un acord amb el PSOE i els partits que havien possibilitat la investidura de Pedro Sánchez, però un cop més ens hem quedat a les capses.

Per què és tan important combatre la morositat? En l'informe presentat per la «Plataforma Multisectorial contra la morositat» es detecta que el 39% dels enquestats de les pimes diuen que els seus clients paguen per sobre del termini legal, entre 60 i 90 dies. I el 42% de les empreses preguntades afirmen que els seus clients paguen molt per sobre dels terminis i superen els 90 dies. Això significa que les petites i mitjanes empreses proveïdores de producte final o intermedi han de fer un esforç financer que en cap cas és justificat i molts cops fan inviables les pròpies empreses. Si jo et fabrico un producte i tu me'l pagues a més de 60 i 90 dies, m'envies a la ruïna, perquè jo ja he tingut la despesa en matèries primeres, en treball i en càrregues socials i impositives. Els coll d'ampolla de tresoreria acaben matant les pimes. Mentrestant, els grans consumidors especulen financerament amb l'ocasió de tenir mils de milions d'euros en cash, ja cobrats del client, però no pagats al proveïdor, situant-los en productes financers rendibles.

A aquesta realitat pròpia d'un capitalisme extractiu, però no d'un de productiu i eficient, s'hi afegeixen certes situacions d'oligopoli que permeten saltar-se la competència de cara al client final. I també situacions d'oligopsoni: quan hi ha pocs grans compradors de productes finals o intermedis rebenten els preus a la baixa. Recordem el cas de les multinacionals del cava que ha massacrat els pagesos i ha obligat els petits i mitjans cellers a sortir de la DO cava i crear noves denominacions en benefici propi, dels pagesos i de la qualitat de cara al consumidor.

La Plataforma contra la Morositat ha demanat a tots els partits polítics «compromisos electorals» per combatre la morositat, des de codis de bones pràctiques fins a un règim sancionador. Ha lamentat en un comunicat la «falta de concreció» dels partits majoritaris (PPPSOECs) sobre la morositat, i demana que s'avancin les mesures contingudes en el projecte de llei. L'associació d'autònoms ATA ha constatat que totes les administracions públiques van superar el termini de pagament de 30 dies en l'administració central i regional i 60 dies en la local. I pel que fa a la morositat entre empreses, va arribar als 71 dies de mitjana, xifra que varia en funció del volum: dels 40 dies entre autònoms als 111 dies de les empreses de més de 1.000 treballadors. De fet, la preocupació de la Plataforma és per l'empitjorament de les dades del 2018 en relació amb el 2017: 3 dies més de morositat en el sector públic i 4 dies en el privat. Hi ha el 44% d'empreses que continuen sense pagar en el termini legal. I això provoca unes tensions enormes de tresoreria i l'obligació d'acudir al crèdit a curt termini. O sigui que les grans empreses comercials o industrials obliguen les pimes a endeutar-se amb les grans empreses financeres que són els bancs: el cercle perfecte. El sorprenent és que apareix el 36% de les empreses que asseguren que desconeixen la legislació vigent contra la morositat (llei 3/2004). I que, en aquest sentit, el 86% dels proveïdors gairebé mai no van exigir als seus clients morosos els interessos de demora, mentre que el 92% no van reclamar la indemnització legal per costos de recobrament en cas de retard o impagament. Feta la llei feta la trampa, perquè en un règim tan poc transparent com l'espanyol hi ha la por de perdre el client si l'obliga a complir la llei.

Antoni Cañete, president de la Plataforma, ha declarat que urgeix l'avenç de les mesures sancionadores previstes al projecte que poden arribar als 900.000 euros, perquè la morositat ja ha comportat el tancament d'un terç de les 500.000 empreses desaparegudes des de l'inici de la crisi. La continuïtat dels privilegis de morositat pels oligopsonis és una pèrdua de competitivitat per al conjunt de les pimes espanyoles i catalanes amb el conseqüent risc de desenes de milers de llocs de treball. I, per això, Cañete fa una crida a votar els partits que s'han posicionat en contra de la morositat. Vostès mateixos. S'hi juguen el treball.