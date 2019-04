La Generalitat reforça les ajudes al comerç a la Catalunya Central

El departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç Artesania i Moda (CCAM), va atorgar l'any passat 859.944,73 milions d'euros en subvencions al sector del comerç a la Catalunya Central, el 3,96% més que el 2017. Aquest paquet d'ajudes va mobilitzar una inversió de 2,4 milions d'euros, segons va explicar ahir la directora dels serveis territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, en el marc de la presentació del pla d'incentius del CCAM per al 2019.

Per programes, la línia d'ajudes a la transformació digital és una de les que va augmentar més en termes relatius. En total, s'hi van destinar 148.258,02 euros, un 18,81% més que el 2017. Segons Minoves, el CCAM va decidir incrementar la dotació d'aquesta línia d'ajudes pel «paper clau» que té la implantació de les TIC en la millora de la competitivitat del comerç urbà. El Bages va ser la comarca més beneficiada per aquestes ajudes (63.868,25 euros), seguida d'Osona (60.909,4 euros).

Pel que fa a la línia d'ajudes a la nova implantació de comerços i millora comercial, un apartat orientat a facilitar els traspassos i el relleu generacional, la CCAM va atorgar 280.473,12 euros, el 9,88% més que el 2017, mentre que el programa de millora de la competitivitat de l'empresa a través de les entitats va rebre 321.304,20 euros, el 0,31% menys que el 2017.

Finalment, en el programa de suport a la participació en fires comercials d'àmbit nacional, estatal i internacional, la CCAM va invertir-hi 82.372,61 euros, un 20,55% menys que l'any anterior. Al programa d'ajudes a la internacionalització d'empreses catalanes de disseny de moda, s'hi van destinar 42.471,7 euros, el 25,6% més que el 2017. En aquest apartat, les empreses del Bages també en van ser les més beneficiades (19.436,70 euros), seguides de prop per les de l'Anoia (12.995 euros).



Pla d'incentius

Després de la presentació dels resultats del programa de subvencions per al sector del comerç a la Catalunya Central del departament d'Empresa i Coneixement, Minoves va presentar el pla d'incentius del CCAM d'enguany, que amplia les línies d'ajuda atorgades l'any passat.

Pel que fa a les novetats, destaca un paquet de subvencions per a la millora de la competitivitat de mercats municipals i de mercats de venda no sedentària perquè estiguin més adaptats a les noves necessitats dels consumidors.

D'altra banda, el programa d'incentius del 2019 reforça el programa de transformació digital del comerç detallista i d'adaptació als nous models de negoci, ja que finançarà projectes que potenciïn les estratègies d'integració de la botiga física i l'espai on-line per millorar l'experiència de compra dels clients.

Pel que fa a la moda, Minoves va explicar que s'ha obert un programa d'ajudes a la internacionalització del sector dirigit a empreses de disseny de moda « a través de la participació individual a showrooms internacionals de moda o a fires internacionals del sector».

Sobre l'artesania, el pla té quatre línies d'ajudes: per a internacionalització, per a promoció i comercialització de productes, per a millora de la gestió d'empreses del sector i per a la notorietat de les fires i fires-mercat d'artesania, dirigit a les administracions locals organitzadores.