Passió i atenció als detalls, les claus de l'èxit per al creador d'Horrorland

Treballar amb passió i cuidar fins a l'últim detall del producte que ofereixes al consumidor. Aquesta és la recepta amb què l'emprenedor David Moreno i els seus col·laboradors van crear Horrorland, el primer scream park del sud d'Europa.

Moreno, que ahir a la tarda va revelar en un conferència a la FUB de Manresa les claus de l'èxit del parc temàtic de terror ubicat al polígon industrial de la central tèrmica de Cercs, va recomanar als estudiants d'ADE que l'escoltaven que es deixin guiar «pel cor i l'instint» a l'hora de tirar endavant un negoci.

En la xerrada, Moreno va remarcar que el parc d'Horrorland, inaugurat durant la temporada de Halloween de l'any passat, no va sorgir com un bolet, sinó que és el fruit d'una passió personal pel ter-ror i el món de l'espectacle. «Quan era un nen, el meu somni era ser un dels personatges de l'Hotel Krüeger del Tibidabo, i al cap d'uns anys vaig aconseguir treballar-hi. Allà també hi vaig conèixer la meva dona [Cristina Raya]», va explicar Moreno.

Amb Raya i dos emprenedors més, el 2012 Moreno va crear l'empresa Horror Box, especialitzada en espectacles de terror. Al començament oferien xous en discoteques, hotels i restaurants. Un any més tard, però, Horror Box va fer el primer gran salt: va produir Coliseum Horror Experience, un espectacle de gran format en què els visitants feien una ruta per les entranyes del Teatre Coliseum de Barcelona, on els esperaven els personatges més mítics de la literatura i el cinema de ter-ror.

Després de l'èxit de públic i crítica de Coliseum Horror Experience, Horror Box va començar a rebre cada vegada més encàrrecs d'espectacles de gran format, i avui dia té una cartera de serveis per a tota mena de clients.

Més enllà de fer diners, Moreno va afirmar ahir que el motor de Horror Box és la passió per «les calaveres, els monstres i el terror» i l'«emoció» de veure que els espectadors «s'ho passen bé». «L'any passat vaig conèixer un noi de 23 anys que va pujar a Cercs des de Badajoz per anar a Horrorland. Tenia un tumor al pulmó i era l'últim que volia fer abans que l'operessin», va recordar Moreno.

Horrorland, que aquest any tornarà durant la temporada de Halloween, donarà feina a 170 persones i tindrà un impacte molt important en l'economia local. En aquest sentit, Moreno va destacar que Horror Box procura que els proveïdors del parc siguin locals i que l'arribada massiva al Berguedà d'amants del terror d'arreu beneficiï els restaurants, hotels i càmpings de la comarca.



Currículum

Llicenciat en Art Dramàtic Musical a l'Institut del Teatre de Barcelona, Moreno ha hagut de picar pedra per obrir-se camí en el món de les arts escèniques. A Catalu-nya és conegut perquè el 2010 va guanyar el programa Buscant La Trinca de TV3 i per les seves imitacions a Catalunya Ràdio i Rac1. El 2005 va guanyar el campionat d'Espanya d' air guitar, un estil de dansa en què l'intèrpret fa veure que toca una guitarra elèctrica.