L'ExpoBages incorporarà enguany un certamen d'alimentació saludable

L'ExpoBages 2019, que se celebrarà del 17 al 19 de maig, estrenarà enguany el certamen Gastrosalut, dedicat a l'alimentació saludable. D'aquesta manera, la gastronomia tornarà a tenir un paper rellevant a la fira manresana. Grup Llobet és l'impulsor d'aquest nou espai firal, que uneix gastronomia i salut i que mostrarà una selecció de productes i productors alimentaris que els visitants podran conèixer, tastar i comprar.

El Gastrosalut s'ubicarà al pati del Kursaal i es farà el dissabte 18 i el diumenge 19 de maig. La peculiaritat d'aquest espai és que no només oferirà tapes, plats cuinats o aliments per endur-se a casa, sinó que també portarà a terme una tasca divulgativa, convidant a conèixer nous aliments, a descobrir nous productes i saludables i a informar-se sobre com cuinar-los i alimentar-se millor, segons avancen els organitzadors de la fira. La proposta inclourà una zona de degustació i 14 parades amb aliments com fruita i sucs, verdures cuites i presentades de diferents maneres, pizzes vegetals, aliments fets a base de soja, embotits i carns d'excel·lent qualitat, plats preparats, productes 100% ecològics fets amb herbes aromàtiques, cervesa artesana de proximitat i gelats suïssos. Es proposaran tastos gratuïts i breus explicacions en cada una de les parades.

D'altra banda, la fira incorporarà enguany una ruta de cerveses artesanes del Bages pel recorregut firal. Així, s'ubicaran en diversos punts assortidors de cervesa de diferents marques del territori. Concretament, a Crist Rei es podran degustar les cerveses de La Pirata de Súria, a la plaça Sant Domènec la Cerberus d'Artés, a la Plana de l'Om les cerveses Guineu de Valls de Torroella i a la plaça Major la Hoppit de Manresa.

A més de les cerveses, dissabte a la tarda la plaça Major tornarà a acollir la Festa dels Vins Catalans, que organitza el Petit Celler i que ja s'ha convertit en una cita recur-rent de l'ExpoBages per als aficionats al món del vi.

El sector vitivinícola serà protagonista també en aquesta edició del premi de l'ExpoBages, el Pollet d'Or, que recollirà Frank Margenat, propietari del celler Oller del Mas. El guardó reconeix l'aposta de Margenat per fer de Manresa i el Bages una destinació turística sostenible i de qualitat. El premi es lliurarà dissabte 18, en el marc de l'acte inaugural de la fira manresana al Lluís de Peguera.