El big data i la intel·ligència artificial, un món de riscos i oportunitats

Què és la indústria 4.0? Què és el big data? Quin impacte tindran els avenços en el camp de la intel·ligència artificial en els processos productius? Aquestes són algunes de les preguntes que van plantejar ahir Jordi Palmiola, responsable d'Indústria 4.0 d'Eurecat-Centre Tecnològic de Catalunya, Pau Feliu, director tecnològic de l'empresa Maccion, especialitzada en la implementació de sistemes d'informació per a la indústria 4.0, i Juan Caubet, director de la unitat de seguretat en Tecnologies de la Informació d'Eurecat, a la jornada «El poder de les dades per a la millora de la indústria». La sessió va tenir lloc a la Cambra de Comerç de Manresa.

En la seva intervenció, Palmiola va presentar els conceptes clau de la jornada: l'analítica de dades, el big data i la intel·ligència artificial. Segons el responsable d'Indústria 4.0 d'Eurecat, totes les empreses utilitzen l'anàlisi de dades per prendre decisions. «Un informe de quatre pàgines sobre qui fa què» en una instal·lació industrial «també ho és», va apuntar Palmiola.

Tot i això, la capacitat dels sistemes d'intel·ligència artificial per processar, de manera automàtica, masses d'informació cada vegada més grans obre un ventall de possibilitats molt ampli pel que fa a l'optimització dels processos productius de les empreses. Algunes de les aplicacions d'aquests avenços són, per exemple, organitzar d'una manera més eficient la jornada laboral dels treballadors d'una planta industrial, fer prediccions sobre l'evolució de la demanda d'un producte determinat a partir de dades històriques del comportament dels consumidors, i reaccionar en temps real als problemes imprevistos que tenen lloc en la línia de producció.

Segons Palmiola, la clau d'aquest nou paradigma rau en dos factors. D'una banda, en el desenvolupament d'algoritmes avançats d'intel·ligència artificial, que permeten multiplicar exponencialment la capacitat d'anàlisi de dades i, per tant, de presa de decisions de les empreses. De l'altra, en l'ús de tecnologies com ara l'emmagatzematge en núvol, la Internet de les coses i la integració de sistemes per connectar tota la cadena de valor de l'empresa, amb la qual cosa la gestió dels processos productius pot esdevenir més òptima i eficient.

Per la seva part, Pau Feliu va afirmar que les dades són «la matèria primera de la quarta revolució industrial», i va recomanar als empresaris que no s'estiguin d'invertir en tecnologia 4.0, encara que al principi els canvis siguin mínims. «Comença en petit i go big!», va aconsellar-los.

Segons un informe recent sobre el sector publicat per Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, a Catalunya hi ha 365 empreses que treballen en la digitalització dels processos industrials. Aquestes empreses, que facturen en conjunt uns 1.200 milions d'euros, es caracteritzen per la utilització de tecnologies com la robòtica, la realitat augmentada, la ciberseguretat i la impressió 3D. A pesar de les oportunitats de negoci que s'obren en l'àmbit de la digitalització, Feliu va afirmar que aquesta transformació de l'economia serà «difícil» per al teixit industrial català de petites i mitjanes empreses, ja que, per afrontar-la amb èxit, hauran de fer «moltes inversions», la qual cosa repercutirà en els costos. Segons Feliu, les pimes catalanes només se'n sortiran si són capaces de trobar fórmules de cooperació en aquest camp.

Finalment, Caubet va alertar que, si bé les tecnologies 4.0 obren noves oportunitats de negoci, els empresaris encara no són prou conscients dels riscos associats a la gestió de grans masses de dades. Segons el director de la unitat de seguretat en TIC d'Eurecat, els empresaris «inverteixen poc en ciberseguretat» perquè augmentar el nivell de seguretat dels sistemes informàtics de l'empresa «és costós» i la inversió no té «un retorn immediat». En aquest sentit, Caubet va recomanar tenir en compte la seguretat en l'estratègia de l'empresa.