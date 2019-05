Eleccions descafeïnades a la Cambra per la retirada de candidatures a darrera hora

Les primeres eleccions en una dècada a la Cambra de Comerç de Manresa, i les primeres amb vot electrònic de la història, s'han saldat amb poc més de cent vint vots, catorze dels quals emesos durant la jornada d'ahir, en què el sufragi es feia de manera presencial a la seu de l'ens cameral. Tot i que inicialment es preveia votar en sis epígrafs empresarials (construcció; comerç al detall; tranport, emmagatzematge i comunicacions; mediació financera; activitats immobiliàries i lloguers; i serveis empresarials), finalment només es va dirimir una de les 27 cadires del ple en joc corresponent al grup dels serveis empresarials. Així, el cens efectiu era de 1.196 votants, dels més de 16.000 IAE registrats al territori cameral.

I és que en la darrera setmana, ja iniciat el procés de votació electrònica (que va començar el passat dia 2), onze empreses han renunciat a la seva candidatura, en la majoria dels casos perquè en participar a les eleccions amb diversos IAE ja tenien garantit un seient al ple.

La resolució de la junta electoral territorial que donava validesa a les renúncies i feia efectives les noves proclamacions no va arribar fins dimarts, la qual cosa obligava ahir el secretari de la Cambra a explicar als (escassos) electors quin era l'epígraf en el qual realment el seu vot era efectiu en haver encara un lloc a dirimir.



Un seient per decidir

Anit s'estava pendent de saber quina de les tres empreses amb candidatura vigent en l'epígraf de serveis empresarials aconseguiria el lloc a assignar del ple: Assessoria Integral Cubo Pons, Endepro Software oSA de Ingenieria Larix. Es preveu que avui es donin a conèixer els resultats de la minsa votació manresana, que permetrà completar els seients del ple cameral destinats als diferents sectors empresarials, vint-i-sis dels quals ja han estat atribuïts o bé per manca de competició en l'epígraf corresponent o bé per la renúncia de competidors: Navingrat, Inoxforma, Planxisteria Industrial M. Vidal, Ausa Center, Sílvia Cubo, Difoprint, Casals Cardona Industrial, Maxion Wheels España, Masies d'Avinyó, SA de Recambios y Automoción, Supermercats Llobet, Tània Infante, Alvisan Expansión, Atenció Dental Manresa, Olga Huete, Obra Llar 2000, Unihabit, Carles Pons Viñeglas, Comercial Juanola, Llibres Parcir, Juan Bravo Caballero, Mútua Manresana, Corredoria d'Assegurances Santasusana, Consultores y Servicios Arbi, Inmobiliaria La Bolsa de la Vivienda i Mond Obert.



Els principals aportadors

Un cop atribuïts aquests vint-i-set llocs i també els quatre destinats a organitzacions empresarials (ja decidits perquè només s'hi va presentar la candidatura de Pimec: Esteve Pintó, Joan Vila, Maria Montserrat Pinyot i Mercè Tor-ras), queden per atribuir els nou seients que s'atorguen a les empreses amb més aportació econòmica a la Cambra. Aquestes places es decidiran a partir d'avui, quan les empreses interessades tenen cinc dies per fer propostes. Hi ha una aportació mínima de sortida: 450 euros. A aquest bloc es preveu que hi optin grans empreses locals com ICL o Denso.



El calendari

Un cop decidits els quaranta seients del ple cameral, tots els membres electes hauran de prendre possessió del seu càrrec. A mitjan mes de juny se celebrarà el ple constitutiu (presidit per la Generalitat), en el qual les persones interessades a presidir l'ens els propers quatre anys hauran d'anunciar i defensar la seva candidatura.

Un cop triat el nou president o presidenta (càrrec al qual fins ara només ha avançat que opta l'exregidora de l'Ajuntament de Manresa Sílvia Gratacós –escollida ja al ple per Navingrat–), s'haurà de votar, en la mateixa sessió plenària, el comitè executiu, proposat habitualment pel president o presidenta electe. El nou comitè executiu es reunirà el juliol i el proper ple trimestral es preveu que tingui lloc el mes de setembre.