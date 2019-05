Manresa tornarà a celebrar la Fira del Vi del Bages

Manresa torna a organitzar enguany la Fira ViBa, la Fira del Vi del Bages, que va debutar l'any passat amb una bona acollida per part del públic. La segona edició d'aquest esdeveniment, que vol posar en valor i donar a conèixer la cultura vitivinícola de la comarca i el potencial dels seus vins, se celebrarà del 7 al 9 de juny. La cultura del vi serà l'eix conductor del certamen, de vocació marcadament popular, que també tindrà l'art, la gastronomia i el comerç local de protagonistes.

El programa, que englobarà també la 12a edició del cicle Vi_suals, inclourà tastos, gastronomia, la Nit de Picapolls i visites, entre altres activitats, a més d'una jornada per a professionals, la fira ViBa Pro, que tindrà lloc el 3 de juny.

L'organització de l'esdeveniment és a càrrec de BagesImpuls! i del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, amb qui ahir es va signar el conveni de col·laboració. La fira té com a patrocinador principal BBVA, que dona suport al certamen per segon any consecutiu.

En la primera edició de la Fira ViBa, que es va celebrar l'any passat, van passar pels diferents actes unes 3.000 persones, que van poder gaudir d'unes 14.000 degustacions de vins dels diferents cellers, segons les dades de l'organització.

Deu restaurants del territori se sumen a les Jornades gastronòmiques de la Fira ViBa, que tindran lloc entre el 10 de maig i el 10 de juny: Marisqueria Can Ladis , L'Ó de Món Sant Benet i La Fonda de Món Sant Benet (Sant Fruitós de Bages), El Soterrani de l'Hostal Soler (Sant Joan de Vilatorrada), Restaurant el Solsonès (Solsona), Mas de la Sala (Sallent) i Las Vegas, Kursaal Espai Gastronòmic, Aligué i Espai Rubiralta (Manresa). Aquests establiments ofereixen menús elaborats expressament per a l'ocasió que combinen gastronomia i vins de la DO Pla de Bages.

Altres activitats paral·leles prèvies a la fira són un maridatge de vins i formatges del Bages (15 de maig, Sant Vicenç de Castellet), la presentació del llibre Raïms. Les principals varietats catalanes: història, cultiu i vins (16 de maig, Manresa), la jornada tècnica «Posem en valor el territori: de la pedra seca a l'enoturisme» (25 de maig, Rajadell), el Tast Emprenedor (30 de maig, Manresa) i una jornada de portes obertes dels cellers de la DO Pla de Bages (1 de juny).