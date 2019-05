Osona lidera la recuperació en la construcció d'obra nova a la Catalunya Central

La comarca d'Osona està liderant la recuperació en la construcció d'obra nova a la Catalunya Central, segons han donat a conèixer aquest dilluns a Vic l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE) en una jornada organitzada per CaixaBank. L'anàlisi de l'APCE determina que en total el 2018 es van començar 280 habitatges, 194 dels quals a Osona. La variació interanual és de -24,7% i el director general de l'associació, Marc Torrent, ha destacat que el creixement en termes absoluts és tan gran "perquè partíem de xifres molt baixes dels anys de la crisi". Tot i que no arriben al centenar de pisos iniciats, per comarques el rànquing el segueix l'Anoia, amb 74 habitatges iniciats, i el Bages, amb 51.

Per comarques, després d'Osona, l'Anoia i el Bages, el rànquing d'aquesta paulatina recuperació del sector el continua el Moianès, amb 18 habitatges iniciats, i el Berguedà, amb 11. A la cua hi ha el Solsonès, amb només 7 habitatges iniciats. Per situar-ho en context, si es comprar amb el 2008, la Catalunya Central va iniciar 11.000 habitatges, molt lluny dels 280 actuals.

Davant aquest escenari, el director general de l'Associació de Promotors de Catalunya, Marc Torrent, s'ha mostrat content perquè les dades representen els primers apunts de recuperació. "Estem tendint cap a la normalització que seria desitjada per produir el nombre d'habitatges que precisem per atendre la demanda", ha explicat. El director ha dit que s'està veient com en aquells punts on ja s'ha absorbit els estocs del passat dels anys de la crisi i hi ha una demanda "acreditada" és on van naixent els nous projectes d'habitatge.

Si es té en compte tot Catalunya, Torrent ha destacat que en cap cas s'està davant unes xifres de sobreproducció, amb dades com per exemple les del 2006 quan s'estaven construint 120.000 habitatges nous. Per contra, la punta mínima de producció es va registrar l'any 2013, amb poc més de 3000 habitatges iniciats a tot Catalunya. L'última dada del 2018 mostra que s'han superat els 14.500.

Des de l'associació assenyalen que el sector preveu que s'arribi als 25.000 habitatges iniciats l'any. "Hi ha recorregut encara, perquè les zones del territori que encara no s'han sumat a aquesta recuperació faran augmentar el total", ha assenyalat Marc Torrent. De fet, si s'observa el mapa de Catalunya per les comarques que han iniciat més de 100 habitatges el 2018 es veu com només són una quinzena (principalment Barcelonès i àrea metropolitana, Gironès i Costa Brava, Tarragonès i Baix Camp, Segrià i Montsià) de les 42 que hi ha. A la Catalunya Central només Osona sobrepassa el llindar dels 100 habitatges començats.

Pel que fa als habitatges acabats, a la Catalunya Central se'n van acabar 353 el 2018, dels quals 206 a Osona, 130 a l'Anoia 74 al Bages, i 47 al Berguedà. A les comarques del Solsonès i del Moianès se'n van acabar 22 i 6 respectivament. Cal tenir en compte que els cicles de construcció poden durar de dos a tres anys de mitjana.

Quant a les compravendes, el quart trimestre del 2018 a la Catalunya Central es van registrar un total de 703 compravendes d'habitatges usats, i 163 operacions de compravenda d'habitatge nou. Això evidencia que la compravenda d'habitatge usat quadruplica la d'habitatge nou.

Segons l'associació, el percentatge de vendes d'habitatge nou en les capitals de les comarques sobre el total de l'àmbit és d'un 60,7%, mentre que per l'usat el percentatge és del 50,6%.