L'entrada en vigor del nou registre horari genera «enrenou» entre l'empresariat

L'entrada en vigor del registre de la jornada laboral ha generat satisfacció entre els representants sindicals i alhora dubtes entre els empresaris de la Catalunya Central consultats per aquest diari. Mentre que els grans sindicats consideren que la mesura ha d'ajudar decisivament a lluitar contra el frau que provoca milions d'hores extres no retribuïdes, en el sector empresarial es posa en qüestió la «urgència» amb què s'ha posat en marxa la mesura i alhora es demana que es tinguin en compte les particularitats, tant dels sectors com de les mides de les empreses. Tots coincideixen, a més, que la petita empresa serà la més perjudicada per l'entrada en vigor de la nova llei. Els empresaris resumeixen l'entrada en vigor amb un terme: «Enrenou».

Així, per a Esteve Pintó, president de Pimec Catalunya Central, la mesura és bona per lluitar contra el frau, però insta a calibrar «la mida de l'empresa i si actuen amb bona fe o amb males praxis». Pintó, a més, apunta que el registre horari « restarà competitivitat a les empreses petites». Com a gerent de la bagenca Domini Ambiental, Pintó planteja qüestions com el control dels comercials, i considera que la mesura «va en contra dels nous temps de la llibertat horària i del compliment d'objectius». Pintó creu que, avui, «l'empresa ja no és un lloc on s'ha d'anar a obeir, sinó per anar-hi a fer equip».

Pere Casals, president en funcions de la Cambra de Comerç de Manresa, recorda que «no és un invent espanyol, sinó el compliment, amb retard, d'una directriu europea». Casals considera que «hi ha hagut poc temps» per fer l'adaptació, tot i que diu que la majoria d'empreses ja tenen controls d'horari. Amb tot, explica que avui no es fàcil trobar una empresa especialitzada que instal·li o modifiqui un sistema de registre. «Estan saturades», afirma. Casals creu que és «lloable» perseguir el frau en les hores extres, però recorda que «això ja està regulat», i afegeix que «no totes les feines són d'horaris previsibles». «Cal flexibilitat», conclou.

Ignasi Llobet, director general del Grup Llobet, insisteix que la nova norma «és un enrenou» i sobretot «per als treballadors amb mobilitat», i es pregunta si la llei «servirà per a alguna cosa», perquè «ja hi ha controls horaris». Per a Llobet, la norma no fa sinó «ampliar la burocràcia, i això no ens fa cap servei». Segons ell, la mesura només té «un fons recaptatori».

Entre els sindicats s'aplaudeix l'entrada en vigor de la llei. Per a Lluís-Vidal Sixto, secretari d'acció sindical de CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central, la valoració és «positiva» perquè cal eliminar «les hores de més no pagades, que no compten ni per a la retribució ni per a la cotització». Amb la nova norma, «serà fàcil demostrar que hi ha incompliments». Segons Sixto, a la Catalunya Central actualment «la meitat» de les empreses fan control horari, una mesura l'aplicació de la qual, diu, «ha anat oscil·lant». Amb tot, Sixto diu que la norma «no s'acaba d'adaptar als empleats itinerants».

Des de les files d'UGT, la secretària general de la territorial Bages-Berguedà, Mercè Gómez, assegura que aquesta era «una eina necessària» pels «perjudicis socials» que generen les hores extres no retribuïdes. La mesura, diu Gómez, «afavorirà els treballadors menys qualificats, amb salaris baixíssims», i recorda que era «una reivindicació històrica per lluitar contra la precarietat». «La meitat de les hores extres no es paguen i no cotitzen», recorda Gómez. Amb tot, la sindicalista creu que la norma «ha quedat curta, hauria de ser més protectora i garantista», i posa d'exemple el problema que pot generar en el tractament de dades. A més, creu que les sancions estipulades, de fins a 6.200 euros, «són de riure».