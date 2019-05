Les jornades professionals donen demà el tret de sortida a la 39a ExpoBages

Les jornades professionals del sector industrial i del sector del turisme donaran demà al matí el tret de sortida a la 39ena ExpoBages, una edició que potencia la seva vessant empresarial amb l'objectiu de convertir-se en punt de trobada per a diferents sectors econòmics.

De 9 a 12 del matí, la sala d'actes del Casino acollirà la jornada professional del sector turístic, organitzada per Bages Turisme i Bages Impuls. Es tracta d'una sessió en la que es donaran eines a la destinació Bages per millorar la seva competitivitat a través d'una bona estratègia de posicionament al mercat que afavoreixi la comercialització del producte turístic.

La seu del Col·legi d'Arquitectes a la Casa Lluvià serà l'escenari de la segona jornada, que porta per títol "Cap a on va la indústria del Bages?" i que es farà entre les 11 del matí i la 1 del migdia. En aquesta jornada es donaran a conèixer innovacions tecnològiques que afecten tant els usuaris com les empreses i el canvi que la seva aplicació suposarà en les nostres vides. La sessió és organitzada pel programa OBI-Ocupació al Bages Industrial, un programa promogut per l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona i en el que participen diferents agents del món empresarial i educatiu del territori.

A la tarda, es farà una sessió de networking adreçada als expositors de l'ExpoBages, amb l'objectiu d'afavorir les sinèrgies entre ells. La sessió estarà organitzada en forma d'entrevistes curtes, de manera que tots tinguin l'oportunitat de conèixer-se i presentar-se d'una manera àgil i ràpida. Aquesta activitat de networking també es farà a la Casa Lluvià, entre les 5 i les 7 de la tarda.

L'ExpoBages 2019 se celebrarà durant tot aquest cap de setmana a Manresa amb prop de 150 expositors de sectors diversos i un amplíssim programa d'activitats culturals i festives. Entre les principals novetats d'aquesta edició, hi ha l'Espai 4.0, dedicat a les noves tecnologies com els drons, la mobilitat elèctrica o la impressió 3D, i el Gastrosalut, una fira d'alimentació saludable.