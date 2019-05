La DO Pla de Bages projecta «doblar» les 500 hectàrees de superfície de vinya

La junta rectora del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, dimecres a la Casa de la Culla de Manresa consell regulador de la do pla de bages

L'enòleg Joan Soler, reelegit dimecres president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages, afirma que un dels objectius a mitjà termini del sector vitivinícola de la comarca hauria de ser «doblar la superfície de vinya», que avui voreja les 500 hectàrees. «Encara som deficitaris en raïm, i per això cal que els pagesos de la comarca plantin més vinya. Nosaltres estem convençuts que és una oportunitat per diversificar el negoci», sosté Soler.

Un altre dels eixos del nou mandat de Soler al capdavant de la DO Pla de Bages és la consolidació del sector vitivinícola com a «element fonamental de la identitat col·lectiva de la comarca». Per assolir aquesta fita, Soler explica que reforçaran esdeveniments com ara la mostra de vins del Bages Fira ViBa, de la qual els propers dies 7, 8 i 9 de juny se celebrarà la segona edició.

D'altra banda, el president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages assegura que l'ens vitivinícola mantindrà la col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Ampans en el projecte de recuperació de varietats antigues de vinya del Bages a la torre Lluvià de Manresa. Segons Soler, si reïx, aquesta iniciativa permetrà ampliar la riquesa vitivinícola dels 14 cellers que formen part de la DO i, per tant, la singularitat dels vins de la comarca. Avui dia la DO ja treballa amb quatre varietats autòctones recuperades: el picapoll blanc, el picapoll negre, el sumoll i el mandó.



L'eix social

Soler vol que la DO tingui un impacte social que vagi més enllà de l'activitat empresarial i els beneficis econòmics. El conveni de col·laboració amb la Fundació Ampans n'és un exemple, i, en aquest sentit, Soler també cita el projecte de rehabilitació del patrimoni en pedra seca de la comarca, format per elements singulars com ara barraques, tines i marges, en el qual participa Càritas de Manresa.

Un altre dels eixos del mandat que enceta Soler és la recuperació de la memòria històrica sobre el món de la vinya al Bages, en el qual participen els ajuntaments de la comarca. «Mitjançant entrevistes a gent gran que va treballar al sector, volem que tot aquest llegat sobre el passat estigui disponible per a tothom», afirma Soler.

El president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages assegura que un altre dels eixos del seu mandat serà reforçar els mecanismes de difusió dels productes dels cellers de la DO a Catalunya i arreu. Perquè els vins de la comarca destaquin en el mercat, Soler explica que el Consell procurarà que els vins de la DO tinguin presència en els esdeveniments més importants del sector i en la premsa especilitzada, que és la que marca tendència. Finalment, Soler considera que la DO ha de seguir treballant conjuntament amb les institucions públiques i les empreses de la comarca per consolidar el Bages com a destinació d'enoturisme. «Que un dels atractius de la comarca sigui la viticultura permet vincular-la amb altres sectors, com ara la gastronomia», apunta Soler.