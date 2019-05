Els errors que comets quan compres un vol

S'acosta l'estiu, així que és hora de començar a pensar en les nostres properes vacances. Per a molts, el seu destí requerirà agafar l'avió, així que toca començar a buscar vols per aconseguir els bitllets al preu més barat. Hi ha alguns consells pràctics que ens poden permetre trobar vols més econòmics i estalviar diners.

No obstant això, hem de saber que també hi ha alguns errors freqüents que cometem a l'hora de buscar i reservar un vol d'avió i que has d'evitar si no vols que el preu dels teus bitllets es dispari.



No volis en cap de setmana



Agafar un vol un dissabte o un diumenge es paga. Per regla general, volar en cap de setmana resulta més car que fer-ho la resta de dies. Si disposes de flexibilitat, els millors dies per volar són entre dilluns i dijous.



Compte amb l'horari del teu vol



Un altre error freqüent és triar el vol en hores que no són les més adequades. En aquest sentit, hem de saber que volar a primera hora del dia o bé a última hora de la nit ens pot permetre estalviar-nos una bona quantitat de diners. En canvi, el preu s'incrementa en els trajectes del migdia i de la tarda.



Compra el bitllet un diumenge



De la mateixa manera que no és recomanable volar en cap de setmana, sí que ho és comprar els bitllets un diumenge. Segons un estudi realitzat per Expedia Group i Airlines Reporting, l'últim dia de la setmana és el millor per a adquirir un vol, podent-nos estalviar fins a un 36% dels diners. Per contra, el dijous i el divendres són els pitjors dies per comprar un bitllet, ja que la proximitat del cap de setmana provoca que els preus s'encareixin.



Evita els intermediaris



En la mesura del possible compra tu mateix el bitllet d'avió i evita els intermediaris. D'aquesta manera t'evitaràs les sempre indesitjades comissions que alguns agents incorporen en l'adquisició dels bitllets.



No llegir la lletra petita



Hi ha ofertes que ens poden sortir cares. Abans de donar-li al botó de confirmar, és convenient llegir amb atenció la lletra petita. D'aquesta manera ens evitarem disgustos com que l'equipatge no estigui inclòs en el preu o que en intentar triar un seient ens cobrin més diners.



No comparar



De vegades per les presses o per comoditat no investiguem prou sobre l'àmplia oferta de vols que existeixen. Dedicar temps i esforç a buscar i comparar entre les diverses companyies pot ajudar-nos a trobar ofertes interessants i a estalviar-nos una bona quantitat de diners.



Comprar els bitllets a última hora



De vegades és inevitable, però sempre que puguis intenta comprar els vols amb un cert temps d'antelació per evitar en la mesura del possible els increments de preus habituals quan s'acosta la data del vol. No obstant això, tampoc és bo ser massa previsor. En circumstàncies normals d'oferta i demanda, només cal una antelació d'un mes per a vols de curt i mig abast i d'al voltant de dos mesos per a vols de llarg abast.



Rebutjar les escales



Encara que resulta més còmode un vol directe, un error que cometem habitualment és descartar per endavant la possibilitat d'agafar vols amb escales. De vegades, passar unes hores en un aeroport intermedi ens pot permetre estalviar una quantitat de diners gens menyspreable.



Els aeroports principals



Encara haurem de comptar amb el cost d'agafar un taxi o un autobús per desplaçar-nos fins al nostre destí, sovint triar un aeroport secundari per al nostre viatge ens pot resultar més barat.



Bitllet d'anada i tornada o dos bitllets d'anada



Estem acostumats a comprar bitllets d'anada i tornada, però no és estrany que en ocasions surti més a compte agafar dos vols d'anada.