Quatre empresaris independentistes aspiren a presidir la Cambra barcelonina

Un total de quatre candidats de la llista independentista Eines de País, guanyadora de les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona, es postulen per assumir la presidència, que serà ocupada la meitat del mandat per un home i l'altra meitat per una dona.

La candidatura impulsada per l'ANC i el Cercle Català de Negocis ha decidit donar-se un temps per analitzar el perfil dels candidats, tant a la presidència com a la resta de càrrecs executius, per als que es presenten un total de 17 persones (5 dones), i no decidirà quins empresaris assumiran cada responsabilitat fins dimecres que , 22 de maig.

Fins al moment, la llista independentista només ha acordat que el consell executiu de la Cambra serà format íntegrament pels membres de la seva candidatura, malgrat les reunions i converses mantingudes als últims dies per intentar consensuar el nom de la persona que substituirà Miquel Valls.

Els tres portaveus d'Eines de País que van comparèixer ahir davant els periodistes per explicar l'estat de les converses (Roser Xalabarder, Jesús Garcia i Maria Català) van remarcar que la candidatura no té pressa ja que el ple que haurà de designar el president i el consell executiu no se celebrarà segurament fins a la primera setmana de juliol. Entre els candidats a ocupar la presidència hi ha Pere Barrios, president i fundador de la metal·lúrgica Recam Laser, companyia fundada el 1988 a Caldes de Montbui i que es dedica al tall per làser de productes metal·lúrgics. Un altre dels aspirants és Joan Canadell, cofundador del Cercle Català de Negocis i de Petrolis Independents, una petita cadena de gasolineres amb seu a Terrassa. D'entre les dones empresàries que podrien optar a la presidència de la Cambra destaca Mònica Roca, que és engi-nyera en telecomunicacions, investigadora i fundadora i directora general d'Isardsat, empresa d'R+D.

«No som una candidatura presidencialista. No pot ser que la Cambra la porti una sola persona. És necessari un equip. Ens hem donat un temps per veure qui té la disponibilitat i la capacitat, i veure qui pot aportar més», va explicar Jesús Serra.

A la reunió de dimecres que ve, que se celebrarà a la seu de l'ANC, els 40 empresaris de la llista Eines de País que han aconseguit un seient en el ple acabaran per decidir el nom de president, dels tres vicepresidents, del tresorer i dels set vocals. La candidatura estudia la possibilitat que la primera part del mandat sigui assumit per una dona i la segona per un home, malgrat que, fins ara, s'havia donat per fet que seria al revés. La llista impulsada per l'ANC, que tindrà 31 dels 60 seients del ple i, per tant, amb majoria absoluta, ha estès la mà a col·laborar amb altres empresaris elegits d'altres candidatures.

«Tenim majoria absoluta, però dins el ple hi ha empresaris que tenen la voluntat de treballar pel país i que sabem que són més els que han votat en clau de país. Volem treballar de manera inclusiva. Som generosos», va dir Maria Català, de Bacus Eventos Sociales.