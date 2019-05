Google i grans empreses tecnològiques dels EUA tallen els subministraments a Huawei

Les empreses tecnològiques més importants dels Estats Units, entre les quals hi ha Google, deixaran de vendre components i programari al gegant xinès de telecomunicacions Huawei, en resposta a l'ordre donada la setmana passada pel president del país, Donald Trump, segons fonts citades per Bloomberg.

Alphabet, l'empresa paraigua de Google, ha decidit tallar els subministraments de material informàtic i serveis de programació al gegant xinès de les telecomunicacions, segons el mateix mitjà, que cita fonts que van demanar l'anonimat.

Igualment, els fabricants de processadors, com ara Intel, Qualcomm, Xilinx Inc. i Broadcom, han informat als seus empleats que deixaran de facilitar components a Huawei fins a nou avís.

Aquestes decisions es preveien des que l'anterior dia 15 el president Trump va declarar l'estat d'emergència nacional per prohibir a les companyies nord-americanes fer negocis amb empreses que suposadament intenten espiar el país i utilitzar els equips de telecomunicacions que fabriquen.

Aquesta decisió, plasmada en una ordre executiva, s'anticipava que perjudicaria companyies xineses com Huawei, considerada el segon venedor de telèfons intel·ligents del món. L'ordre executiva no imposava automàticament restriccions a la compra-venda d'equips de telecomunicacions, sinó que donava al secretari de Comerç dels EUA, Wilbur Ross, cinc mesos per establir quines companyies havien d'estar subjectes a les noves limitacions, ja que, segons el Govern nord-americà, suposaven un perill per a la seguretat del país.

No obstant això, en una decisió posterior, el departament de Comerç va incloure Huawei en una llista de companyies vetades, així com persones a les quals es vetava l'accés a tecnologia nord-americana.

«La venda o transferència de tecnologia nord-americana a una companyia o persones de la llista requereix una llicència, i la llicència es pot denegar si la venda o transferència perjudica la seguretat nacional dels EUA o els seus interessos en política exterior», va apuntar el departament.

Cal afegir aquestes mesures a la guerra comercial que Trump ha entaulat amb la Xina, que ha suposat la imposició d'aranzels a la importació de nombrosos productes i que ha estat resposta amb mesures similars per les autoritats de Pequín. La guerra comercial aguditza la batalla pel control i desenvolupament de les xarxes 5G.

En l'àmbit tecnològic, els EUA lideren una campanya global per impedir que les companyies xineses, com Huawei, controlin les xarxes 5G, que permeten navegar per Internet amb molta més velocitat i podrien facilitar el desenvolupament de vehicles autònoms i de tècniques per fer cirurgia per control remot.

Huawei ha desenvolupat un sistema operatiu propi per a smartphones i ordinadors, segons va indicar la companyia xinesa a la cadena nord-americana CNBC.

En una entrevista concedida el mes de març passat al diari alemany Die Welt, el director de la divisió de consum de Huawei, Richard Yu, va revelar que el fabricant xinès disposa d'un sistema operatiu de suport.

«Hem preparat el nostre sistema operatiu. Si alguna vegada passés que ja no podem fer servir aquests sistemes, estaríem preparats. Aquest és el nostre pla B. Però, és clar, preferim treballar amb els ecosistemes de Google i Microsoft», va declarar Yu al rotatiu germànic. Les paraules del directiu de Huawei van ser confirmades per un portaveu del fabricant, que va afegir que els sistemes servirien per garantir la continuïtat del negoci.