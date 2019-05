L'alemanya Infineon seguirà venent els seus xips a Huawei

El fabricant de microprocessadors Infineon seguirà venent els seus productes a la companyia tecnològica xinesa Huawei en estar aquests fora de les restriccions imposades pel Govern dels EUA al fabricant xinès, segons va explicar ahir la companyia alemanya.

En qualsevol mercat en què opera Infineon compleix totes les exigències legals, lleis i regulacions, va assenyalar la companyia alemanya, que va subratllar que en l'actualitat «la gran majoria de productes que Infineon subministra a Huawei no està subjecta a les restriccions d'exportacions dels EUA. Per tant aquests enviaments continuaran», va indicar a Europa Press un portaveu d'Infineon. En aquest sentit, el fabricant alemany va explicar que preveu un conjunt de mesures per examinar qualsevol possible canvi en els diferents marcs legals dels mercats, fet que permet a Infineon adaptar la seva cadena internacionals de subministraments.

El diari Nikkei Asian Review va informar ahir que Infineon havia suspès els seus subministraments a Huawei, en línia amb la decisió adoptada per fabricants nord-americans de microprocessadors com Intel o Qualcomm.

D'altra banda, l'empresa amb seu a Àustria AMS AG també va informar que no havia suspès els enviaments a Huawei. Huawei representa el 3,7% dels ingressos d'AMS, segons dades recopilades per Bloomberg.



Cauen les cotitzacions

Les cotitzacions dels fabricants europeus de circuits integrats van caure ahir a la borsa després que diversos mitjans informessin que Alphabet, matriu de Google, i altres empreses nord-americanes havien decidit suspendre els negocis amb el gegant tecnològic xinès Huawei.

En concret, les accions de l'alemanya Infineon Technologies van caure el 5,7% a la Borsa de Frankfurt, mentre que les accions de la francoitliana STMicroelectronics van fer-ho el 8,51% a la Borsa de Milà. Els títols d'ASML, fabricant de microxips dels Països Baixos, van caure el 3,86% a la Borsa d'Amsterdam.