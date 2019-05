La Xina amenaça els EUA de paralitzar l'exportació de terres i minerals rars

El president xinès, Xi Jinping, va visitar ahir una instal·lació de les anomenades terres i minerals rars, amb la qual cosa va atiar les especulacions difoses per la premsa més nacionalista de Pequín sobre una possible utilització del domini mundial de la nació asiàtica sobre aquests materials estratègics per respondre a l'escalada en la guerra comercial amb els EUA, especialment després de l'ofensiva de Washington contra Huawei.

La visita del dirigent xinès a la firma instal·lada a la ciutat de Ganzhou, al sud-est del país asiàtic, va adquirir més significació perquè el cap d'Estat anava acompanyat de Liu He, el viceprimer ministre xinès i cap de l'equip que negocia amb Washington un possible acord per posar fi a una confrontació que cada vegada està més encesa.

Els Estats Units depenen en el 80% de les exportacions de terres i minerals rars procedents de la Xina, un grup de 17 elements com l'escandi o el lantani que són imprescindibles per a la producció de tota una immensa gamma de productes electrònics, inclosos els telèfons mòbils o els sistemes d'armament utilitzats per l'exèrcit dels EUA.

Segons Yang Kunhe, un analista de Pacific Securities Co citat per Bloomberg, la visita de Xi Jinping és un «senyal d'advertència» als EUA sobre possibles restriccions de les trameses d'aquests minerals, una mesura d'unes repercussions econòmiques impredictibles i potser més significatives que el desafiament a què s'enfronta Huawei.

El gest de complicitat de Xi Jinping té lloc després d'una setmana en què mitjans com Global Times no han cessat de citar experts i analistes que han alertat dels suposats efectes demolidors que tindria una prohibició de les exportacions de terres rares xineses per als EUA.