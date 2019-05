BBVA i Regió7 celebren aquest dijous una jornada sobre e-commerce al Kursaal

BBVA i Regió7 organitzen aquest dijous una jornada sobre e-commerce titulada «Oportunitas i reptes del comerç electrònic per a les pimes». L'acte començarà a 1/4 de 10 del matí al teatre Kursaal de Manresa i comptarà amb les intervencions de diversos responsables d'empreses del territori central.

La jornada s'inicarà amb un esmorzar i Amadeu Peiró, director de zona del BBVA a la Catalunya, donarà la benvinguda als assistents. Mònica Parada, responsable d'e-commerce del banc, oferirà una ponència on abordarà qüestions com les motivacions i barreres de les pimes per digitalitzar-se o com els perfils de les pimes generen diferents actituds cap a la digitalització.

Per últim, a partir de les 10.10 h tindrà lloc una taula rodona en què participaran Jordi Costa, responsable de Corporacions de la manresana Ofigreen Office Solutions, Albert Prieto, CEO de la santfruitosenca Boot Work Corp; i Valentí Salas, CEO de la també santfruitosenca Sistemas Web Cinetic. La taula rodona serà moderada pel periodista de Regió7 Enric Badia.