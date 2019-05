Els EUA concedeixen un indult de tres mesos a Huawei abans d'aplicar les sancions

El departament de Comerç dels EUA ha emès una llicència temporal de 90 dies de durada a favor de Huawei i 68 de les seves filials que no són nord-americanes, que autoritza el fabricant xinès a portar a terme certes activitats necessàries per al manteniment de les operacions de xarxes existents i per al suport als serveis mòbils existents, després que la compa-nyia fos inclosa dijous passat a la llista negra d'empreses amb les quals les companyies nord-americanes no poden fer negocis sense permís del Govern federal de Washington.

«La llicència temporal concedeix als operadors un temps per portar a terme altres acords i un espai al departament per determinar les mesures a llarg termini apropiades per als proveïdors de telecomunicacions americans i estrangers que actualment confien en els equips de Huawei per a serveis clau», va declarar el secretari de Comerç dels EUA, Wilbur Ross.

«A curt termini, aquesta llicència permetrà el manteniment de les operacions relacionades amb els usuaris de mòbils de Huawei actuals», va afegir.

L'indult a Huawei, que estarà en vigor durant 90 dies a partir del 20 de maig del 2019, permetrà també desenvolupar la investigació en matèria de ciberseguretat «crucial» per al manteniment de la integritat i fiabilitat de les xarxes i equips existents i totalment operatius.

En aquest sentit, el departament de Comerç dels EUA va precisar que els exportadors hauran de disposar de certificacions, que hauran d'estar a disposició quan ho requereixi l'Oficina d'Indústria i Seguretat (BIS).

El president dels Estats Units, Donald Trump, va aprovar la setmana passada una ordre executiva que impedia a les empreses tecnològiques nord-americanes utilitzar dispositius elaborats per companyies que poguessin suposar «un risc per a la seguretat nacional», per la qual cosa va remetre's a la Llei de Poders Econòmics d'Emergència Internacional, que dona al president l'autoritat de regular el comerç en resposta a una emergència nacional que amenaci el país.

Huawei va acusar ahir els Estats Units d'«assetjament», després que el seu mandatari, Donald Trump, declarés una emergència nacional per prohibir a les companyies del país usar equips fabricats per firmes que suposadament intenten espiar-los. Aquesta mesura restringiria els negocis amb empreses xineses com Huawei. «Huawei ha respectat totes les lleis i regulacions aplicables. Ara, Huawei s'ha convertit en la víctima de l'assetjament de l'Administració dels Estats Units», va declarar en un acte celebrat a Brussel·les el representant de la companyia davant les institucions de la Unió Europea (UE), Abraham Liu, segons va recollir la tecnològica en un comunicat.

Per a Liu, no es tracta «només d'un atac contra Huawei. És un atac contra l'ordre liberal basat en normes. Això és perillós. Ara li està passant a Huawei. Demà pot passar-li a qualsevol altra empresa internacional. Podem tancar els ulls davant d'aquest comportament?», va afegir el representant de la tecnològica.

Liu també va assenyalar que les xarxes 5G de Huawei han estat desenvolupades en col·laboració amb els europeus i «a mida de les necessitats i desafiaments» del Vell Continent.

«Huawei ha operat a Europa durant gairebé vint anys. Tenim ara 12.200 empleats a Europa, el 70% contractats localment», va indicar Liu.

Els Estats Units lideren una campanya global per impedir que empreses del gegant asiàtic, com ara Huawei, controlin les xarxes 5G, que permeten navegar per Internet a molta més velocitat i que podrien facilitar el desenvolupament de vehicles autònoms i tècniques per fer operacions per control remot.

De fet, el Govern nord-americà ha pressionat la UE perquè imposi restriccions sobre Huawei, que és al capdavant del desenvolupament del 5G.

Els EUA temen que la Xina utilitzi les xarxes 5G de Huawei per espiar, unes acusacions que la companyia xinesa ha negat categòricament.

La Comissió Europea va tornar a insistir ahir que Europa és un «mercat obert» i que correspon a cada país decidir si posa restriccions a alguna empresa per raons de seguretat.