L'Oficina Jove del Bages fa un catàleg per ajudar els joves a trobar feina a l'estiu

L'estiu és l'època de l'any en què més joves tenen la seva primera experiència laboral, ja que en aquest període de l'any coincideix l'aturada de classes amb l'augment de la demanda de personal per cobrir llocs de treball temporals. Per facilitar el procés de cerca de feina de temporada, l'Oficina Jove del Bages ha elaborat un catàleg amb opcions laborals per als joves durant els mesos d'estiu. En aquest recull s'hi troben accessos a les webs i portals de borses de treball, festivals, parcs aquàtics i d'atraccions, així com un conjunt de webs per sectors (socorrisme, hostaleria, turisme, lleure) on poder cercar l'oferta laboral ajustada al seu perfil. Més enllà d'aquest recull puntual, l'Oficina Jove publica cada dimecres un recull d'ofertes de feina per facilitar als joves el procés de cerca de feina. Aquestes ofertes poden consultar-se a les xarxes. L'Oficina Jove del Bages també disposa d'una Assessoria de Treball. Per posar-s'hi en contacte, cal demanar una cita prèvia a ocupaciojuvenilbages@oficinajove.cat o bé enviar un whatsapp al 676664142.