La Cambra organitza un curs per a joves sobre atenció al client en el comerç

El nou curs de la Cambra per a joves sense feina se centrarà en les tècniques de comunicació i d'atenció al client en el món del comerç, amb l'objectiu de formar-los per tal que puguin planificar i gestionar activitats comercials orientades a seguir i fidelitzar la clientela. El curs és totalment gratuït i ofereix una beca de 75 € per a tots els participants. Començarà el dia 3 de juny i s'impartirà de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda, fins el 7 de juliol.

Seran un total de 125 hores de formació en les quals es prepararà als participants per proporcionar un servei de qualitat i se'ls ensenyarà diferents tècniques per millorar la comunicació amb el client de manera efectiva i excel·lent. Aquest és un àmbit amb grans possibilitats d'inserció laboral per la demanda del sector del comerç de professionals formats i preparats per atendre el públic.

Les persones que vulguin inscriure's a aquest curs poden fer-ho abans del 31 de maig al telèfon 93 872 42 22 o al correu electrònic pice@cambramanresa.org. Aquest serà l'últim curs del programa PICE abans de les vacances d'estiu. De cara al setembre, està previst començar-ne un d'electricitat. El programa PICE és una iniciativa de les Cambra de Comerç per lluitar contra l'atur juvenil oferint formació als joves en àmbits amb demanda de professionals per part de les empreses. Per això, es dissenyen els cursos tenint en compte les necessitats del teixit empresarial del territori i s'afavoreix el contacte entre els participants i les empreses a través d'una borsa de treball.