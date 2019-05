El CFP obre inscripcions per als últims cursos subvencionats de la temporada

El Centre de Formació Pràctica de Manresa ha obert inscripcions per als últims cursos subvencionats d'aquesta temporada acadèmica i que oferiran formació en àmbits com la indústria 4.0, la metrologia o el màrqueting digital. Es tracta de cursos adreçats tant a persones aturades com a professionals en actiu de qualsevol sector, no només de la indústria. Aquests propers cursos es faran entre els mesos de juny i juliol a les instal·lacions del CFP al Palau Firal de Manresa.

El primer curs, que començarà el dia 28 de maig, porta per títol "Full de ruta cap a la indústria 4.0. Aplicació pràctica en empreses industrials" i té per objectiu donar a conèixer als participants els principans conceptes que defineixen la indústria 4.0 donar-los pautes per tal que puguin aplicar-los a les seves empreses. La formació estarà impartida per membres de l'equip de Maccion, una de les empreses líders al territori en implementació de solucions 4.0.

També el 28 de maig és previst que comencin dos cursos més: el primer, sobre metrologia i verificació, ensenyarà als participants a utilitzar correctament diferents instruments de mesura; el segon se centrarà en el sistema Smed i la metodologia de les 5S, dos mecanismes de millora contínua dels quals s'explicarà com implantar-los a les empreses i quins resultats se n'obté de la seva aplicació.

El 3 de juny s'iniciarà un curs sobre màrqueting digital adreçat a professionals de tots els sectors mentre que el dia 6 en començarà un de comptabilitat avançada. Finalment, està previst que es facin dos cursos de prevenció de riscos laborals que tenen per objectiu que les empreses compleixin la nova normativa del sector en aquesta matèria. Es tracta de cursos adreçats a operaris de mecanització per arrencament de ferritja i a operaris de premuntatge, muntatge, canvi de format i ensamblatge en fàbrica. Aquests cursos s'adrecen a persones ocupades.

Tots els cursos són gratuïts i per inscriure's cal adreçar-se al CFP per telèfon al 93 875 72 79 o bé per correu electrònic a cfp@cfp.cat.