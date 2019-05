Huawei confia que la Unió Europea fixi normes clares per garantir el lliure accés

El conseller delegat de Huawei España, Tony Jin Yong, confia que la Unió Europea (UE) no imiti els Estats Units i estableixi unes regles clares de joc que permetin a tots els fabricants competir lliurement en el mercat de les telecomunicacions, amb independència del seu país d'origen.

En declaracions a la premsa, després d'una trobada informativa organitzada per Expansión a la qual va acudir d'oient, Jin Yong va voler destacar ahir que «a Europa es respecten les regles», una «atmosfera» que la firma xinesa «realment aprecia».

Després que els Estats Units hagin donat tres mesos perquè les firmes nord-americanes deixin de fer negocis amb la tecnològica Huawei, a la qual acusa de col·laborar en espionatge, s'espera que la UE es pronunciï a partir del setembre sobre el cas i fixi els seus propis estàndards en matèria de seguretat en les telecomunicacions. Jin Yong va dir tenir confiança que Brussel·les mantindrà una filosofia de lliure accés a les xarxes i tecnologies, i confia que aquest «incident» amb el gegant nord-americà no afecti el seu «lideratge» com a fabricant de terminals i equipament de telecomunicacions global, on s'ha proposat ser el número u en la producció de mòbils.

Mentrestant, la batalla continua. Ahir Steve Bannon, exassessor del president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que l'ordre executiva que prohibeix a les empreses nord-americanes usar equips de telecomunicacions fabricats per companyies que suposadament intenten espiar-los és molt més important que un acord comercial entre Pequín i Washington.

Per la seva banda, diversos operadors de telecomunicacions del Regne Unit i el Japó han començat a posar en quarantena els mòbils de Huawei després de l'anunci de Google que deixarà de subministrar el seu sistema operatiu Android a la companyia xinesa per complir les restriccions imposades pels Estats Units. Al Regne Unit, dues grans operadores de telefonia mòbil, Vodafone i EE, filial de British Telecom, han decidit prescindir dels dispositius de Huawei en els seus serveis 5G.