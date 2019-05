Obre portes Allotjaments amb DO, amb el Mas de la Sala representant el Bages

Després de dos anys de treballs per a la definició del projecte, ha nascut oficialment Allotjaments amb DO, una iniciativa que s'ha concretat en una associació sense ànim de lucre amb la voluntat de promoure i divulgar la cultura del vi des de diferents establiments turístics que ofereixen estades de qualitat a les dotze regions vitivinícoles de Catalunya. De la DO Pla de Bages en forma part el Mas de la Sala de Sallent.

Amb una voluntat integradora, Allotjaments amb DO es presenta com un projecte "transversal i vertebrador", impulsat per establiments turístics molt diversos — hotels, masies de turisme rural, cellers amb allotjament, bed & breakfast — que volen aportar "valor afegit i distinció" a la seva marca amb una oferta de productes de qualitat vinculats al món del vi.

Amb una especial orientació a la gastronomia i el vi de cada regió, els integrants d'Allotjaments amb DO reben els seus clients amb una copa de benvinguda i els ofereixen una visita a un celler o una activitat enoturística genuïna de la zona. L'objectiu és que l'estada sigui una "autèntica experiència amb Denominació d'Origen".

La informació sobre Allotjaments amb DO, els seus integrants i els cellers col·laboradors es pot trobar a www.allotjamentsambdo.com, amb una agenda d'activitats relacionades amb el món del vi, informació sobre les destinacions i els establiments, i l'oferta d'activitats enoturístiques en diferents regions vivitinícoles del país.

La presidenta d'Allotjaments amb DO, Marta Domènech, considera que l'associació "obre la porta a unes noves sinergies que aniran en benefici del sector turístic català, dels cellers i de tots aquells que viuen de la cultura del vi en cada una de les regions vinícoles catalanes. Segons Domènech, "això és molt important, perquè el vi català és un dels valors que no es poden globalitzar ni deslocalitzar i ens permet identificar-nos amb un producte directament vinculat al territori".

El bagenc Mas de la Sala és un petit hotel que es presenta com "el reflex del respecte per l'heretat que representa, les tradicions i la cultura". Ubicat al bell mig de la DO Pla de Bages, l'establiment sorgeix en una finca originària del s. XI, envoltada del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. La cuina tradicional amb productes de temporada i proximitat, i una estima pel vins de la DO Pla de Bages i els caves d'Artés són la seva targeta de presentació.