Un projecte manresà de supermercat cooperatiu va a la recerca de 2.000 socis

Ara fa un any, just després del visionat del documental Food Coop a Manresa sobre un supermercat cooperatiu a Nova York, una dotzena de persones van decidir-se a promoure un projecte per replicar aquella experiència a la capital del Bages. Avui, la co-operativa sense ànim de lucre SuperCoop ja comença a prendre forma sobre el paper, però als seus impulsors els calen dos elements imprescindibles per fer-lo realitat: un local on ubicar-lo i 2.000 socis. Dimarts el col·lectiu tornarà a projectar Food Coop a l'Espai Plana de l'Om (19h) en el marc de la Setmana de la Cultura i Economia Transformadores al Bages, i a la manresana Festa del Riu, l'1 de juny, s'habilitarà un estand on els interessats podran rebre'n informació. Aquell mateix dia es posarà en marxa una web amb la mateixa finalitat.

Ahir van presentar l'estat de la qüestió del projecte quatre dels impulsors de la cooperativa: Francesc Roca, Elisabet Duocastella, Laura Escudé i Margara Conde. Tenen un local ullat: l'ara inactiu supermercat del mercat de Puigmercadal, un espai municipal per licitar i que, segons els promotors del projecte, té el vistiplau de l'Ajuntament perquè esdevingui la seu de la cooperativa. Si tots els terminis fixats es compleixen i si s'aconsegueix el nombre adequat de socis, la intenció de SuperCoop és obrir el local a començament de l'any que ve.

El projecte, el naixement del qual es gestiona des de la cooperativa FresCoop, pretén dur al consumidor aliments de proximitat i un catàleg variat de producte («com en qualsevol supermercat», apunten els seus impulsors) procedent del comerç just o «d'empreses que aportin valor afegit». I tot a un preu que esdevindrà competitiu gràcies a la implicació dels cooperativistes que s'hi sumin, que hauran de destinar unes tres hores mensuals a feines relacionades amb el supermercat. L'esquer per fer-se'n soci, però, no ha de ser el preu, alerten, sinó la convicció de participar en un nou model de consum i la garantia de consumir productes de qualitat sense abusar del productor. «No és un súper pensat per a tothom, sinó per a qui vulgui implicar-s'hi», asseguren els membres de la plataforma promotora. I afegeixen: «Però no estarà concebut per a persones d'alt poder adquisitiu, sinó per a totes les butxaques». El preu, doncs, no ha de ser un inconvenient per comprar-hi: hi haurà fórmules de participació activa per abaratir la cistella de la compra. El lema, en definitiva, és «pagar un preu just per un producte de qualitat i proximitat».

Amb tot, no hi ha gaire detalls del projecte per revelar, encara. Se n'està elaborant el model de negoci, diuen els seus promotors, i se n'estan definint les línies mestres. Per entendre'n el concepte remeten al documental sobre el projecte novaiorquès (on la bossa de la compra de producte local i de qualitat pot sortir el 40% més econòmica si hi ha una col·laboració activa del consumidor), i a experiències com La Osa de Madrid, un supermercat cooperativista que preveu obrir portes enguany.

Per arrancar el projecte, el grup promotor disposa d'una subvenció de 200.000 euros (a compartir amb dues iniciatives similars de Barcelona i les Terres de l'Ebre) procedents del programa Projectes Singulars de la Generalitat, que té com a objectiu generar ocupació mitjançant la creació de nous projectes empresarials en el marc de l'economia social i cooperativa. En aquest cas, es preveu la creació de tres empreses (a Manresa, Barcelona i les Terres de l'Ebre) i de cinc llocs de treball. A Manresa, es preveu una gerència professional, però que la majoria de feines es facin amb mà d'obra cooperativista.