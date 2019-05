Regió7 i BBVA organitzen una jornada de debat al Kursaal sobre les pautes per sumar-se a l'e-commerce

Regió7 i BBVA organitzen aquest matí al teatre Kursaal de Manresa la jornada «Oportunitats i reptes del comerç electrònic per a les pimes». La sessió pretén apropar a les petites i mitjanes empreses qüestions com les motivacions i barreres a l'hora de digitalitzar-se; com els diferents perfils de les pimes generen diferents actituds cap a la digitalització; i com i qui ajuda a digitalitzar les pimes.

Aquest serà, a grans trets, el contingut de l'exposició de la ponent de la jornada, Mònica Parada, responsable d'ecommerce del BBVA. Més tard intervindran diversos responsables d'empreses del territori central, que explicaran la seva experiència en un sector emergent i necessari per adaptar la petita i mitjana empresa al nou entorn digital. Es tracta de Jordi Costa, responsable de Corporacions de la manresana Ofigreen Office Solutions, que serveix on-line material d'oficina; Albert Prieto, CEO de la santfruitosenca Boot Work Corp, i Valentí Salas, CEO de la també santfruitosenca Sistemas Web Cinetic, que prendran part en una taula rodona moderada pel periodista de Regió7 Enric Badia.

La jornada, durant la qual se servirà un esmorzar, s'haurà iniciat a 2/4 de 10 del matí amb la benvinguda d'Amadeu Peiró, director de zona del BBVA a la Catalunya Central. El programa preveu que la cloenda de la matinal sobre comerç electrònic es faci a l'entorn de les 11 del matí.