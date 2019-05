Rodrigo Rato s'asseurà al banc dels acusats per la publicitat de Bankia

El jutjat d'Instrucció número 31 de Madrid va obrir ahir judici oral contra l'exvicepresident del Govern espanyol Rodrigo Rato i dotze persones més per presumpte delicte de corrupció entre particulars en els contractes publicitaris de les empreses Publicis i Zenith amb Bankia.

Segons fonts jurídiques, el jutge requereix una fiança de 4,5 milions a cadascun dels processats (58,7 milions en total), entre els quals es troben, a més dels qui van ser directius de les companyies en la creació de Bankia, la secretària personal de Rato, Teresa Arellano, i els supòsits testaferros de l'exministre, Alberto Portuondo i Miguel Ángel Montero.

La Fiscalia Anticorrupció demana quatre anys de presó per a l'exvicepresident del Govern i la imposició d'una multa de 2,5 milions d'euros per haver decidit «treure profit econòmic» per afavorir Zenith i Publicis a canvi de comissions per import de dos milions d'euros.