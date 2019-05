Seat dedica una setmana a la salut dels seus empleats

Seat celebra aquesta setmana a la seva seu de Martorell la "Setmana de la salut", unes jornades amb tallers teòrico-pràctics destinats a la salut, seguretat i el benestar dels seus empleats. Les activitats organitzades tenen com a finalitat "vetllar per la salut dels empleats i difondre mesures concretes que reforcin la contribució de Seat a una societat més sana, començant pels seus treballadors", segons expliquen fonts de la companyia.

"A més del compromís amb la salut, la seguretat al volant sempre ha estat una prioritat per a Seat", diuen les fonts. "Gràcies a l'aplicació i implementació de les últimes tecnologies en seguretat activa i passiva, la companyia està desenvolupant vehicles cada vegada més segurs i contribuir així a aconseguir l'objectiu zero accidents", afegeixen. Per això s'ha instal·lat aquesta setmana un simulador per prendre consciència de la seguretat viària i s'ha organitzat un taller on els empleats poden conèixer el procediment d'escapada del cotxe després d'un accident, explica la companyia.

Xavier Ros, vicepresident de Recursos Humans de SEAT, destaca que "la salut i el benestar dels nostres empleats és una de les màximes prioritats de SEAT. La "Setmana de la Salut" reafirma el nostre objectiu de vetllar pels treballadors de forma integral, cuidant de la seva salut, així com potenciant hàbits de vida saludables i conscienciant sobre una conducció més segura".

Al Centre d'Atenció i Rehabilitació Sanitària de SEAT (CARS) es realitzen activitats pràctiques i dinàmiques com a tallers de relaxació, d'introducció al mindfulness o exercicis de sòl pèlvic. En una carpa instal·lada, també en la seu de la companyia, es duen a terme iniciatives per a millorar el benestar dels empleats com a tallers sobre nutrició esportiva, la importància de l'exercici físic o sobre musculatura i lesions; i aquells destinats a millorar la salut en el treball, com el d'èczema de mans o pell al sol. També s'han organitzat activitats especialment dirigides a les dones sobre salut femenina i ginecologia.

Amb motiu de la "Setmana de la Salut", Seat ofereix a més un market place amb fruita i sucs gratuïts; i tallers de dieta saludable i showcookings, en els quals un xef explica el flexitarianisme i ensenya receptes que s'adapten a aquest estil de vida i alimentació. Durant aquesta setmana, els empleats de Seat també poden realitzar-se proves mèdiques al moment i sense necessitat de concertar una cita prèvia. A més, per primera vegada, aquest any es realitzaran activitats també a Volkswagen Group España Distribució, empresa pertanyent al Servei de Prevenció Mancomunat de les empreses del Grup Volkswagen a Espanya.

El servei de salut de Seat ha estat reconegut a nivell estatal i internacional. En aquest sentit, recentment la companyia va ser guardonada amb el premi European Sport and Healthy Company 2019, un guardó lliurat per la European Healthy Association amb motiu de les polítiques saludables de SEAT i el seu compromís en el foment de l'activitat física i la salut dels seus empleats. Entre d'altres reconeixements, Seat també ha obtingut la certificació del seu sistema de la salut i la seguretat en el treball segons la nova ISO 45001; i la certificació com a Empresa Saludable.