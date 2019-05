El servei de menjar a domicili Uber Eats s'estrena a Manresa

Ahir es va estrenar a Manresa Uber Eats, l'aplicació de menjar a domicili d'Uber. Els interessats en el servei poden descarregar-se l'app o fer comandes mijançant la pàgina ubereats.com.

L'aplicació compta amb l'aprovisionament de restaurants locals, com The Cube Food & Drink, Chicken Grill o Creperie Bretonne, i també de grans grups, com McDonald's, que ahir estrenava el seu servei McDelivery a la ciutat. Segons expliquen els responsables del servei, l'aplicació permet a l'usuari saber en tot moment on està la seva comanda, que s'estima que rebrà en uns 30 minuts de mitjana, i disposa de diverses funcionalitats i opcions de personalització. A Uber Eats no hi ha comanda mínima i durant el primer mes el cost d'enviament serà gratuït en totes les comandes a qualsevol hora del dia.

«Estem encantats de poder continuar ampliant la nostra presència a Catalunya. Amb Manresa, que se suma a les més de 350 ciutats del món en les quals Uber Eats està disponible, estem presents ja en 8 ciutats catalanes», diu Yuri Fernández, portaveu d'Uber Eats a Espanya.