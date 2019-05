Tres carrers de Barcelona, entre les vies comercials europees més transitades

Els carrers barcelonins Pelai, Portaferrissa i Portal de l'Àngel se situen entre les 10 vies comercials més transitades d'Europa, segons un informe elaborat per TC Group Solutions. L'estudi, que inclou dades del 2018, ha analitzat el trànsit de vianants d'un total de 100 car-rers de vuit països europeus (Espanya, Portugal, Itàlia, França, Alemanya, els Països Baixos, el Regne Unit i Bèlgica) a través de 10.000 sensors de comptatge instal·lats a les esmentades vies. El carrer Pelai ocupa la quarta posició en el Top 10 de carrers més transitats amb una mitjana diària de 14.034 vianants, seguida del carrer Portaferrissa (13.805) i el Portal de l'Àngel (12.240), que a la llista ocupen la cinquena i la sisena posició, respectivament. Per damunt d'aquests tres carrers barcelonins hi ha la madrilenya Gran Via, que amb una mitjana diària de 16.741 vianants es posiciona com el carrer comercial més transitat d'Espanya i ocupa el tercer lloc en el Top 10 de l'informe. Carnaby Street i Brompton Road de Londres encapçalen la llista de carrers amb més visitants.